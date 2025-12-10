Hit nad hity! Znamy pary 1/4 finału Pucharu Polski

Aktualna edycja Pucharu Polski wchodzi już w decydującą fazę. Na początku grudnia odbyły się mecze 1/8 finału i w nich nie brakowało zaskoczeń. Zdecydowanie największe było odpadnięcie Wisły Kraków po rywalizacji z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz (1:4). Poza tym z Pucharu Polski odpadła Pogoń Szczecin czy Jagiellonia Białystok. Na tym etapie pozostało pięciu przedstawicieli Ekstraklasy, a także dwa zespoły z trzeciej ligi i jedna drużyna grająca na poziomie drugiej ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Wielki hit w ćwierćfinale Pucharu Polski. Trudne zadanie dla mistrza Polski

W środę o godz. 12:00 rozpoczęło się losowanie. Na samym jego początku otrzymaliśmy wielki hit, a więc starcie między Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze. Dojdzie więc do rywalizacji między mistrzem Polski a aktualnym wiceliderem Ekstraklasy. W rundzie jesiennej Lech wygrał 2:1 po golach Leo Bengtssona i Mikaela Ishaka.

Warto dodać, że Lech i Górnik znajdują się w klasyfikacji najczęstszych triumfatorów Pucharu Polski. Górnik wygrywał krajowy puchar aż sześć razy (ostatni raz w 1972 r.), a Lech dokonywał tego pięć razy (ostatnio w 2009 r.).

Wiadomo też, że w półfinale znajdzie się co najmniej jeden przedstawiciel niższej ligi, ponieważ Zawisza Bydgoszcz zmierzy się u siebie z Chojniczanką. Zawisza będzie mieć okazję, by znów wyeliminować rywala z wyższej ligi, tak jak wcześniej dokonał tego w meczu z Wisłą.

Poza tym czeka nas starcie między trzecioligową Avią Świdnik a Rakowem Częstochowa. Może to być bardzo interesujące spotkanie z perspektywy Łukasza Tomczyka. Aktualny trener Polonii Bytom odpadł z Pucharu Polski właśnie po emocjonującym meczu z Avią. Teraz Tomczyk będzie miał okazję do rewanżu, o ile to właśnie on ostatecznie obejmie Raków.

Czwartą parę stworzą GKS Katowice oraz Widzew Łódź. Spotkania w ćwierćfinale Pucharu Polski odbędą się w dniach 3-5 marca przyszłego roku.

Zobacz też: Mourinho przemówił ws. powrotu do Realu Madryt. "Sprawa zamknięta"

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski:

Lech Poznań - Górnik Zabrze,

Zawisza Bydgoszcz - Chojniczanka Chojnice,

Avia Świdnik - Raków Częstochowa,

GKS Katowice - Widzew Łódź.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU