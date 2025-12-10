Mourinho przemówił ws. powrotu do Realu Madryt. "Sprawa zamknięta"

Real Madryt przeżywa poważny kryzys. Wywołała go m.in. plaga kontuzji. Poza placem gry pozostają chociażby Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eder Militao czy Trent Alexander-Arnold. Defensywa drużyny niemal nie istnieje. To też ma przełożenie na wyniki. Jednak nie tylko w urazach kibice dopatrują się przyczyn rozczarowujących spotkań, ale również w postaci Xabiego Alonso. Czy dojdzie do zmiany trenera?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Bułka nagle stracił przytomność. "Łóżko było całe mokre"

Jose Mourinho zapytany o Real. Tak odpowiedział

W sieci pojawiło się kilka nazwisk, które są łączone z Realem. Mowa o Alvaro Arbeloi czy Zinedinie Zidanie. W przestrzeni publicznej pojawiło się również nazwisko innego byłego trenera "Królewskich", z którymi zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. To Jose Mourinho. Czy Portugalczyk wróci do Madrytu?

O to zapytano samego 62-latka na konferencji prasowej Benfiki. - Kibice Realu Madryt prosili o mój powrót? - dopytywał się Mourinho i błyskawicznie odpowiedział. - Sprawa zamknięta, to wy [dziennikarze, przyp. red.] ją otworzyliście. Proste - podkreślał. Tym samym uciął plotki w sprawie powrotu. Ten wydaje się niemożliwy, przynajmniej nie teraz. Świadczą o tym również gesty, które wykonywał podczas rozmowy z przedstawicielami mediów, co zostało uwiecznione na nagraniu. Portugalczyk lekceważąco machał dłonią.

Zobacz też: Zieliński podzielił całe Włochy po tym, co zrobił w hicie LM. "Nogi nie drżą".

Obecnie Mourinho jest trenerem Benfiki Lizbona. To jego druga przygoda z tym klubem. Po raz pierwszy prowadził go przez nieco ponad trzy miesiące - rok 2000. Wówczas pod jego wodzą drużyna rozegrała 10 spotkań, zdobywając średnio 1,80 punktów na mecz. Była to jego pierwsza praca w roli samodzielnego pierwszego trenera seniorskiego zespołu w karierze. A jak teraz radzi sobie Mourinho? Poprowadził Benfikę w 16 starciach, zdobywając średnio 1,94 punktów na mecz. Kolejne spotkanie, kiedy to Portugalczyk zasiądzie na ławce trenerskiej, zaplanowano na 10 grudnia. Ekipa z Lizbony zagra z SSC Napoli w Lidze Mistrzów.

Co z Alonso?

Tego samego dnia na ławce trenerskiej zasiądzie też Xabi Alonso. Madrycka drużyna zmierzy się z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Hiszpan może mieć trudności z utworzeniem linii defensywy, a także ataku. Możliwe, że niezdolny do gry będzie Kylian Mbappe, który we wtorek nie trenował z drużyną. Powód? Dyskomfort w lewej nodze. A przecież to on strzelił 75 procent goli Realu w tym sezonie europejskich pucharów.