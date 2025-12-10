To się dzieje! Media: Już tylko jedno dzieli Papszuna od Legii Warszawa

Od kilku tygodni trwa saga związana z Markiem Papszunem. Legia Warszawa nadal nie znalazła następcy dla Edwarda Iordanescu i Inaki Astiz pozostaje tymczasowym trenerem stołecznego klubu. Teraz Legia chce zacząć współpracę z Papszunem, natomiast Raków Częstochowa chce wyjść z twarzą z tych negocjacji. W związku z tym nadal nie ma porozumienia, a Papszun pozostaje trenerem Rakowa. Pytanie, jak długo potrwa jeszcze ten stan.

Świerczewski znów reaguje w sieci. Czy jesteśmy coraz bliżej końca sagi?

Do tej pory Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, rzadko zabierał głos na temat sagi transferowej z Papszunem. "Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca" - napisał Świerczewski po tym, jak Papszun ogłosił na konferencji prasowej przed meczem Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń, że "Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii".

Teraz Świerczewski nagle zareagował na wpis Gregorza "Grega" Gancewskiego, który walczył w federacji FAME MMA i jest znanym kibicem Legii Warszawa na portalu X. "Ustawię sobie Twoje profilowe na miesiąc, na następną walkę wezmę tatuaż X-kom na plecy, na programy o KSW mogę nawet koszulkę firmową z x-komu, ale puść go w poniedziałek do nas Michale. Więcej nie dam, bo nie mam" - pisał "Greg" w sobotę.

"Aktualne?" - zapytał nagle Świerczewski. "Jest środa co prawda, ale czego się nie robi dla naszej Legii kochanej" - odpowiedział Gancewski.

Papszun trafi do Legii na 99,9%. "Zaraz będzie biały dym"

W trakcie programu "Z tego, co słyszę" w Meczykach dowiadujemy się, że na 99,9 proc. Papszun będzie trenerem Legii.

- Papszun dostał zgodę od Rakowa na transfer do Legii Warszawa po ostatnim meczu w 2025 roku, ale ta zgoda od Michała Świerczewskiego jest warunkowa. Wszystko wskazuje na to, że zaraz będzie biały dym - powiedział Tomasz Włodarczyk. Poza tym agent Papszuna miał już być na rozmowach w Warszawie. Na czym polega warunkowość tej zgody?

- Odejście jest uzależnione od wpłacenia kwoty odstępnego i dodatkowych warunków, jak rozumiem, bonusów za performance Marka Papszuna i Legii w tym aspekcie sportowym. Negocjacje są na finiszu. W Warszawie usłyszeliśmy, że Papszun jest w Legii na 99,9 proc. Czekamy na dopięcie tych negocjacji. Po tym, jak Raków zabezpieczył swoje interesy, podchodzi do negocjacji spokojniej. Kwota odstępnego ma być na poziomie kilkuset tys. złotych, ma pokryć straty Rakowa w związku z wykupem Tomczyka z Polonii i jego członków sztabu - dodał dziennikarz.

Oto następca Papszuna w Rakowie Częstochowa. "Nie podobała mi się narracja"

Wiele wskazuje na to, że do odejścia Papszuna dojdzie po ostatnich meczach polskich klubów w 2025 roku. Sugerują to słowa Piotra Obidzińskiego, czyli aktualnego prezesa Rakowa. - Potwierdzam, że według mojej najlepszej wiedzy Marek Papszun poprowadzi Raków w trzech ostatnich meczach tego roku - mówił Obidziński w rozmowie z oficjalnym kanałem Ekstraklasy.

Następcą Papszuna w Rakowie zostanie Łukasz Tomczyk z Polonii Bytom. Gdyby jednak jakimś cudem do tego nie doszło, to Tomczyk i tak zakończy pracę w Polonii, bo "to zaszło już za daleko".

- Nie podobała mi się narracja sprowadzająca się do tego, że ja miałem jakiś wpływ na chęć odejścia trenera Papszuna z Rakowa. Że właściciel zaczął ze mną rozmawiać, co miało się nie spodobać trenerowi. Tak, miałem jakieś rozmowy "kawowe", ale takie rozmowy są zawsze. Trener wiele lat pracował i nie żartujmy, że nagle pojawił się Łukasz Tomczyk, by wypchnąć trenera Papszuna - mówił Tomczyk w rozmowie z Interią.

Raków zagra jeszcze w tym roku ze Zrinjskim Mostar (11.12), Zagłębiem Lubin (14.12) i Omonią Nikozja (18.12). Z kolei Legia ma przed sobą spotkania z Noah FC (11.12), Piastem Gliwice (14.12) i Lincoln Red Imps (18.12).

