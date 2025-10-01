To się dzieje! Media: PZPN szykuje gigantyczną zmianę. To ma być przełom

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do obecności VAR (Video Assistant Referee) na polskich boiskach. W PKO Ekstraklasie obowiązuje od sezonu 2017/18, choć początkowo ze względów technicznych wóz VAR był dostępny tylko na jedno spotkanie w kolejce. Niedługo później, bo od lutego 2018, w każdym spotkaniu sędziowie główni mogą korzystać z pomocy systemu.

Rewolucja na polskich boiskach. Inauguracja coraz bliżej

Portal WP SportoweFakty poinformował, że po ośmiu latach od wprowadzenia VAR w PKO Ekstraklasie dojdzie do wyczekiwanej zmiany. Otóż mecze będą obsługiwane z centrum VAR w Warszawie. Dotychczas sędziowie siedzieli w wozach zaparkowanych w okolicach stadionu.

PZPN już od dawna walczył o to, by stworzyć centrum dla arbitrów wzorem tych z Bundesligi, gdzie taka baza powstała w Kolonii. Również w europejskich pucharach sędziowie z murawy komunikują się z osobami, które stacjonują w Nyonie.

Takie rozwiązanie wyeliminuje zbędne podróże polskich sędziów. W przypadku wozów VAR na stadionie zdarzały się także problemy z jakością sygnału telewizyjne.

Kiedy można spodziewać się zmiany? Poznaliśmy odpowiedź

Centrum VAR po analizie poszczególnych koncepcji i rozmowach z ekspertami będzie mieściło się w siedzibie PZPN przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920. Prace nad stworzeniem bazy są już na zaawansowanym etapie. Praktycznie pewne jest, że jeszcze w tym sezonie wszystko będzie gotowe.

Według WP SportoweFakty prawdopodobnym scenariuszem jest użycie centrum już w pierwszej kolejce rundy wiosennej PKO Ekstraklasy, która została zaplanowana na przełom stycznia i lutego przyszłego roku.