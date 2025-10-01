Rok temu stracili wszystko, a teraz takie wieści. Lewandowski ogłosił

Miasta z południa Polski, głównie Dolnego Śląska i Opolszczyzny odbudowują się po powodzi z 2024 roku. Bardzo mocno ucierpiały Głuchołazy po wylaniu Białej Głuchołaskiej. Ucierpiały nie tylko domy i mieszkania, a także infrastruktura, m.in. stadion miejski GKS-u Głuchołazy. Uruchomiono nawet zbiórkę, która została zamknięta przez wpłatę darczyńców na kwotę 26,3 tys. złotych. Uwagę wielu osób przykuł wtedy podpis "Robert i Ania", co wielu odbierało, jakby to Lewandowscy dokonali tej wpłaty.

Polscy piłkarze pomogli klubowi HATTRICK Głuchołazy

Ucierpiał także klub UKS HATTRICK Głuchołazy, który nie miał tyle szczęścia. Od 2024 roku na zbiórkę wpłacono 5600 zł, a cel został ustanowiony na 50 tys. złotych. "W tej chwili około 150 dzieciaków nie ma gdzie i czym grać. Pomieszczenia, w których mieliśmy nasz sprzęt zostały zalane. Tu można zobaczyć filmik założyciela i jednego z naszych trenerów. Zniszczeniu uległy boiska, na których trenujemy. Te duże i te mniejsze" - pisano w opisie, który został opatrzony zdjęciami.

Teraz Polski Związek Piłki Nożnej wraz z piłkarzami postanowili pomóc młodym piłkarzom z tej miejscowości. "Reprezentanci Polski przekazali pieniądze na odbudowę infrastruktury Uczniowskiego Klubu Sportowego w Głuchołazach, która została zniszczona w ubiegłorocznej powodzi. Dzięki pomocy naszych reprezentantów dzieci z Głuchołaz mogą znów rozwijać swoją pasję i kontynuować piłkarską przygodę. Łączy nas piłka to nie tylko slogan. To fundamentalne wartości wspólne dla całego środowiska piłkarskiego w Polsce" - czytamy na profilu "Łączy nas piłka".

Robert Lewandowski: Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę

Do wpisu dodano nagranie, na którym wypowiedzieli się także reprezentanci Polski. - Jako drużyna cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do remontu klubu HATTRICK Głuchołazy, który ucierpiał w wyniku powodzi - powiedział Robert Lewandowski.

- Dobro zawsze wraca, dlatego jeśli tylko możemy - pomagajmy - podkreślił.

- Gdy usłyszeliśmy o sytuacji waszego klubu, wspólnie uznaliśmy, że to właśnie wy potrzebujecie tej pomocy - dodał Piotr Zieliński.

Na to, co zrobili polscy piłkarze zareagował także Tomasz Grabowski, wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego. - Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie - zaznaczył.

Ponadto Grabowski podkreślił, że Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekazały ponad milion złotych innym klubom sportowym, które ucierpiały w powodzi. - Wracamy do normalności - zapewnił.