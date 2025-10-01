Szymański był dogadany z gigantem! Wtedy do akcji wkroczył Mourinho

W sezonie 2022/23 Sebastian Szymański występował na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam, gdzie brylował. Następnie został wykupiony z Dynama Moskwa przez Fenerbahce Stambuł za blisko 10 mln euro. W Turcji talent polskiego pomocnika jeszcze bardziej rozkwitł. Mocno doceniał go Jose Mourinho, który jeszcze nie tak dawno był szkoleniowcem Fenerbahce. I to właśnie Portugalczyk stał za tym, że nie doszło do kolejnego transferu z udziałem Szymańskiego.

Mourinho powiedział "stop". Piekarski wyjawił szczegóły

W programie "Ofensywni" dla "Przeglądu Sportowego Onet" były już agent Szymańskiego Mariusz Piekarski poinformował, że o 26-letniego piłkarza mocno zabiegał Olympique Lyon.

- Była to bardzo konkretna propozycja, bardzo go chcieli. Sebastian przeszedł przez cały proces skautingowy, dyrektora sportowego i trenera - podkreślił Piekarski.

Zgody na transfer do zespołu z Lyonu nie wydał Jose Mourinho. Nie raz Portugalczyk podkreślał, że ceni umiejętności polskiego piłkarza.

- W Fenerbahce od razu powiedziano, żeby nie przysyłać kolejnych ofert. Byłem też na spotkaniu w Rotterdamie z Devinem, dyrektorem sportowym Fenerbahce i wówczas mi powiedział, że w sumie nawet za kilkadziesiąt milionów go nie sprzeda. Po prostu jest za bardzo potrzebny do taktyki Jose Mourinho - dodał Piekarski.

Mourinho zablokował transfer, a później został... zwolniony

Co ciekawe, pod koniec sierpnia Fenerbahce rozstało się z Mourinho. Portugalczyk został zwolniony po dwumeczu IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na tym etapie turecki zespół odpadł po rywalizacji z Benficą Lizbona. Wcześniej natomiast Mourinho nie podbił z "Żółtymi Kanarkami" rozgrywek ligowych, gdzie nie udało się zepchnąć z tronu Galatasaray. Nie minęło dużo czasu od zwolnienia z Fenerbahce, a "Mou" trafił do... Benfiki.

Szymański natomiast jest ważną postacią ekipy ze Stambułu. W barwach Fenerbahce rozegrał 120 spotkań. Strzelił 22 gole i zanotował 30 asyst.