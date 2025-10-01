Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Hiszpanie przypominają to Szczęsnemu przed hitem LM. "Wszystko poszło nie tak"
Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony pod nieobecność Joana Garcii. Teraz Polak zagra swój pierwszy mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów. Hiszpańskie media trąbią przed starciem z PSG, że ten europejski puchar jest "cierniem w boku" bramkarza. Dlaczego?
SOCCER-SPAIN-BAR-RSO/
Fot. REUTERS/Albert Gea

Wojciech Szczęsny wrócił do pierwszego składu FC Barcelony po kontuzji Joana Garcii. W LaLiga nie zaznał jeszcze porażki. Od ubiegłego roku rozegrał aż 16 meczów w LaLidze i aż 15 razy schodził z murawy ze zwycięstwem. Tylko jedno spotkanie z udziałem Polaka zakończyło się remisem.

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Hiszpanie: To cierń w oku Szczęsnego

To wcale nie oznacza, że FC Barcelona ze Szczęsnym nie przegrywa. Były takie dwa spotkania w ubiegłym sezonie Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (1:3) i Interowi Mediolan, który w dramatycznych okolicznościach awansował do finału LM kosztem Dumy Katalonii po dwumeczu zakończonym wynikiem 7:6.

Półfinał - tam najdalej dotarł Wojciech Szczęsny w Lidze Mistrzów. Mimo że grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma, czy Juventus. Kataloński "Sport" podjął ten temat i w swojej najnowszej publikacji pisze wprost: "Szczęsny ma cierń w boku związany z Ligą Mistrzów... i chce się go pozbyć" - czytamy w nagłówku. Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że "Europa nie daje mu spokoju". "W poprzednim sezonie nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami" - przypominają, opisując rewanżowe starcie z Borussią Dortmund i dwumecz z Interem Mediolan. "Wszystko poszło nie tak" - dodali o rewanżowym meczu z BVB przegranym 1:3.

Zobacz też: Ostro. Tak Deco zareagował na pytanie o Lewandowskiego. "Trochę szacunku"

W czasie swojej długiej kariery Wojciech Szczęsny zdobył mistrzostwo, puchar i Superpuchar Hiszpanii, mistrzostwo Włoch (3x), Puchar Włoch (3x), Superpuchar Włoch (2x), Puchar Anglii (2x), Superpuchar Anglii (1x).

W pierwszym meczu FC Barcelona wygrała 2:1 z Newcastle po trafieniach Marcusa Rashforda. W drugiej kolejce Blaugrana zmierzy się z PSG. Mecz odbędzie się w środę 1 października. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 oraz na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?