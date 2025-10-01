Hiszpanie przypominają to Szczęsnemu przed hitem LM. "Wszystko poszło nie tak"

Wojciech Szczęsny wrócił do pierwszego składu FC Barcelony po kontuzji Joana Garcii. W LaLiga nie zaznał jeszcze porażki. Od ubiegłego roku rozegrał aż 16 meczów w LaLidze i aż 15 razy schodził z murawy ze zwycięstwem. Tylko jedno spotkanie z udziałem Polaka zakończyło się remisem.

Hiszpanie: To cierń w oku Szczęsnego

To wcale nie oznacza, że FC Barcelona ze Szczęsnym nie przegrywa. Były takie dwa spotkania w ubiegłym sezonie Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund (1:3) i Interowi Mediolan, który w dramatycznych okolicznościach awansował do finału LM kosztem Dumy Katalonii po dwumeczu zakończonym wynikiem 7:6.

Półfinał - tam najdalej dotarł Wojciech Szczęsny w Lidze Mistrzów. Mimo że grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma, czy Juventus. Kataloński "Sport" podjął ten temat i w swojej najnowszej publikacji pisze wprost: "Szczęsny ma cierń w boku związany z Ligą Mistrzów... i chce się go pozbyć" - czytamy w nagłówku. Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że "Europa nie daje mu spokoju". "W poprzednim sezonie nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami" - przypominają, opisując rewanżowe starcie z Borussią Dortmund i dwumecz z Interem Mediolan. "Wszystko poszło nie tak" - dodali o rewanżowym meczu z BVB przegranym 1:3.

W czasie swojej długiej kariery Wojciech Szczęsny zdobył mistrzostwo, puchar i Superpuchar Hiszpanii, mistrzostwo Włoch (3x), Puchar Włoch (3x), Superpuchar Włoch (2x), Puchar Anglii (2x), Superpuchar Anglii (1x).

W pierwszym meczu FC Barcelona wygrała 2:1 z Newcastle po trafieniach Marcusa Rashforda. W drugiej kolejce Blaugrana zmierzy się z PSG. Mecz odbędzie się w środę 1 października. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 oraz na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.