Grosicki ogłasza przed wielkim finałem. Co za deklaracja

Już w czwartek finał 70. edycji Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie o trofeum zagrają ekstraklasowa Pogoń Szczecin oraz pierwszoligowa Wisła Kraków. Chociaż na pierwszy rzut oka faworyt spotkania jest jasny, to mecz wcale nie musi być spacerkiem dla drużyny Jensa Gustaffsona.

Zwłaszcza że na szczecinianach ciążyć będzie wyjątkowa presja. Dla Pogoni to wielka szansa na pierwsze trofeum w 76-letniej historii klubu. Do tej pory największymi sukcesami Pogoni pozostają srebrne (1987 r., 2001 r.) i brązowe (1984 r., 2021 r., 2022 r.) medale mistrzostw Polski oraz trzy finały krajowego pucharu.

Szczecinianie wszystkie te finały przegrali. W 1981 r. Pogoń przegrała 0:1 w Kaliszu z Legią Warszawa, rok później we Wrocławiu w takim samym stosunku ograł ją Lech Poznań. Identycznym wynikiem zakończył się finał z 2010 r., w którym Pogoń przegrała w Bydgoszczy z Jagiellonią Białystok.

Ten bardzo ważny finał będzie wyjątkowy dla Kamila Grosickiego. Doświadczony kapitan i wychowanek Pogoni udzielił wywiadu portalowi "Łączy nas piłka", w którym nie ukrywał, jak istotne to będzie spotkanie. I dla niego, i dla szczecińskich kibiców.

Grosicki: To najistotniejszy mecz w mojej karierze klubowej

- Przeanalizowałem swoją karierę klubową i myślę, że mecz z Wisłą Kraków będzie tym najistotniejszym. Urodziłem się w Szczecinie i w tym mieście dorastałem. Jestem również wychowankiem Pogoni, której bardzo wiele zawdzięczam. Niestety, jej klubowa gablota przez wiele lat stoi pusta, więc wywalczenie pierwszego trofeum byłoby czymś niesamowitym, spełnieniem największych marzeń - powiedział Grosicki.

- Zdaję sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na mnie spoczywa i jak ważną rolę muszę odegrać w finale. Jestem kapitanem Pogoni Szczecin i pełnię ważną funkcję na boisku. To ja muszę być motorem napędowym, pierwszym zawodnikiem, który daje sygnał do walki, do zwyciężania - dodał.

- Dla młodszych zawodników będzie to wielkie przeżycie. Nie da się ukryć, że mecz w finale krajowego pucharu, to też okno wystawowe, by w przyszłości trafić do mocniejszych klubów, nawet do reprezentacji. Jako starsi zawodnicy i koledzy z boiska, znamy swoją rolę w Pogoni Szczecin. Musimy sprawiać, żeby każdy czuł się swobodnie na murawie - kontynuował.

- Jeśli chodzi o mnie, to wiem, że jak gram dobrze, to zespół też wygląda inaczej. Muszę być jak najlepiej przygotowanym do tej rywalizacji, żeby przełożyć swoją energię na zespół. Jeśli ja pomogę drużynie, to zespół pomoże mnie. Tak to działa. Tylko razem możemy wygrać to spotkanie. Kluczowe będzie nastawienie mentalne, bo piłkarsko sobie poradzimy. Rolą trenera, sztabu szkoleniowego oraz doświadczonych zawodników będzie, aby przełożyć pozytywną energię na cały zespół - zakończył Grosicki.

Początek meczu Pogoń - Wisła w czwartek o 16:00. Relacja na żywo na Sport.pl.