Dramat Bayernu tuż przed półfinałem Ligi Mistrzów. Gwiazda wypada z gry

Bayern Monachium niespodziewanie wyeliminował w poprzednim etapie Arsenal. Decydujące trafienie w rewanżu zanotował Joshua Kimmich, który przytomnie odnalazł się w polu karnym i głową pokonał Davida Rayę. Tym razem mistrzów Niemiec czeka dużo trudniejsze zadanie, gdyż zmierzą się z pogromcą obrońcy tytułu Manchesteru City - Realem Madryt.

Fatalne wieści dla Bayernu. Kluczowy piłkarz nie wystąpi w meczu z Realem

Nie ma żadnych wątpliwości, że faworytem dwumeczu są piłkarze Carlo Ancelottiego. Choć Bayern wrócił ostatnio do niezłej formy, to nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Kompromitujące wpadki przekreśliły jego szanse zarówno na mistrzostwo Niemiec, jak i krajowy puchar. Mimo to żegnający się z klubem Thomas Tuchel ma nadzieję, że uda mu się wywalczyć Puchar Ligi Mistrzów.

Niemiecki serwis Sport1 przekazał we wtorek fatalne wieści. Borykający się z problemami z kolanem obrońca Matthijs de Ligt nie wystąpi we wtorkowym spotkaniu. Mimo że opuścił ostatnie sesje treningowe, to jego stan nie uległ poprawie i tym samym otrzymał zakaz gry. Dziennik "Bild" również potwierdził tę informację. Rzekomo następcą Holendra zostanie Eric Dier, który stworzy środek defensywy z Koreańczykiem Kimem.

Gotowy do gry ma być za to Leroy Sane, który nie pojawił się w ostatnich starciach ze względu na uraz pachwiny oraz Serge Gnabry. To jednak nie koniec dobrych wieści dla Tuchela, gdyż Konrad Laimer, który po zaledwie 28 minutach opuścił ostatni ligowy mecz z Eintrachtem (2:1) z powodu kontuzji kostki, jest do jego dyspozycji. Mało tego będzie mógł również skorzystać z Dayota Upamecano, a wskutek urazu de Ligta może być to dobra alternatywa na środek defensywy.

Oczekiwany skład Bayernu wg Sport1: Neuer - Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui - Laimer, Goretzka - Sane, Musiala, Guerreiro - Kane.

Jeśli chodzi o Real, to największym nieobecnym pierwszego półfinału będzie Daniel Carvajal, który jest zawieszony za kartki. Oczywiście, Carlo Ancelotti wciąż nie może też skorzystać z Davida Alaby. Mimo to do gry wraca za to Ferland Mendy oraz Rodrygo, którzy zapewne rozpoczną wtorkowe starcie w podstawowym składzie.

Początek meczu Bayern - Real Madryt o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium 1. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.