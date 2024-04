Włosi nie mają złudzeń ws. kontuzji Zielińskiego. Oto najnowsze wieści

Piotr Zieliński powrócił niedawno do podstawowego składu SSC Napoli i wreszcie zaczął grać na miarę oczekiwań. Mimo to jego zespół spisuje się fatalnie, gdyż w ostatnich pięciu meczach wygrał tylko raz, gdy pokonał Monzę 4:2, a jedną z bramek zdobył właśnie reprezentant Polski. Piłkarze Francesco Calzony byli w niedzielę blisko pokonania AS Romy, ale w 89. minucie do remisu doprowadził Tammy Abraham i ustalił końcowy wynik na 2:2. Szkoleniowiec nie mógł w tym spotkaniu skorzystać za to z Zielińskiego.

Nowe informacje ws. Zielińskiego. Wszystko jasne

SSC Napoli poinformowało, że doznał "lekkiej kontuzji mięśnia brzuchatego lewej łydki". Dziennik "Il Mattino" bardzo szybko podał, że czeka go tydzień przerwy i najprawdopodobniej opuści najbliższy ligowy mecz z Udinese.

Portal Mondo Udinese potwierdził we wtorek te wieści. "Calzona bez rozgrywającego: Zieliński wypada z gry" - czytamy. "Przypadek Polaka trzymał w napięciu neapolitański personel medyczny, ale jego stan wyklucza go z meczu ze "swoim" Udinese, w którego barwach zanotował 19 występów w Serie A" - oznajmiono.

Portal CalcioNapoli24 informuje z kolei, że podczas wtorkowego treningu nasz zawodnik nie trenował z drużyną. Wspólnie z Victorem Osimhenem oraz Chwiczą Kwaracchelią pracowali na siłowni. Podobnie jak bramkarz Pierluigi Gollini, który trenował indywidualnie najpierw na sali gimnastycznej, a następnie na boisku.

Najbliższe miesiące są ostatnimi Zielińskiego w barwach SSC Napoli. Po ośmiu latach gry piłkarz przeniesie się do Interu Mediolan, co przybiły już włoskie media. Dodały, że głównym inicjatorem tego transferu był działacz - Beppe Marotta. - Potwierdził swoją wielką zdolność do wyczucia okazji przed innymi i przyniesienia utalentowanego zawodnika za darmo - przekazał dziennikarz Bruno Majorano. Na stan zdrowia Zielińskie zerka też sztab reprezentacji Polski, ponieważ już w czerwcu nasza kadra zagra na Euro 2024. Dotychczas pomocnik był jednym z podstawowych zawodników i nikogo nie zdziwi fakt, że znajduje się na liście 114 piłkarzy obserwowanych przez Probierza i jego współpracowników.

Po 34. kolejkach Serie A SSC Napoli zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 50 pkt. Do końca sezonu pozostały cztery mecze, a ten najbliższy z Udinese rozegra w poniedziałek 6 maja o 20:45.