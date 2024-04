Wszystkie ręce na pokład! Cała Barcelona ma pomóc Lewandowskiemu

Robert Lewandowski w poniedziałkowym meczu z Valencią uratował FC Barcelonę, która po jego hat-tricku wygrała 4:2 z grającym w osłabieniu zespołem "Nietoperzy". "Hat-trick Roberta Lewandowskiego jest nagrodą za cierpliwość. Dla niego - po tak chimerycznym sezonie z wieloma rozczarowującymi występami, i dla 30 tysięcy kibiców, którzy mimo deszczu i wiatru pojawili się na trybunach" - pisał po tym meczu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Hiszpański dziennikarz widzi Roberta Lewandowskiego z koroną króla strzelców. "To jeden z celów Barcelony"

Dzięki hat-trickowi przeciwko Valencii Robert Lewandowski ma 16 bramek w aktualnym sezonie La Liga. To sprawia, że polski napastnik jest czwarty w klasyfikacji strzelców i do pierwszego Artema Dowbyka traci tylko trzy trafienia. To sprawia, że na pięć kolejek przed końcem sezonu Lewandowski wrócił do wyścigu o trofeum Pichichi dla najlepszego strzelca w hiszpańskich rozgrywkach.

- Jestem przekonany, że Lewandowski nadal może walczyć o trofeum Pichichi. Co więcej, to jeden z celów całego zespołu Barcelony. "Lewy" jest bardzo ambitny i zespół będzie grał również dla niego. Będzie o tyle łatwiej, że Polak występuje regularnie w podstawowym składzie - ocenił Sergi de Juan z dziennika "AS" w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Przy okazji poniedziałkowego popisu Robert Lewandowski został najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii FC Barcelony. Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza trzy bramki zdobyte w ostatnim meczu pokazują, że mimo 36 lat na karku, Lewandowski dalej może grać na najwyższym poziomie.

- Może utrzymać ten poziom w kolejnym sezonie, ale faktem jest, że może potrzebować też nieco więcej rywalizacji na swojej pozycji w drużynie. Również po to, by móc trochę więcej odpoczywać w trakcie sezonu - powiedział.

Klasyfikacja strzelców La Liga:

Artem Dowbyk (Girona) - 19 goli, 5 asyst Alexander Sorloth (Villarreal) - 17 goli, 5 asyst Jude Bellingham (Real Madryt) - 17 goli, 4 asysty Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 16 goli, 8 asyst Ante Budimir (Osasuna Pampeluna) - 16 goli, 2 asysty Borja Mayoral (Getafe) - 15 goli, jedna asysta Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) - 14 goli, 5 asyst Alvaro Morata (Atletico Madryt) - 14 goli, 2 asysty Antoine Griezmann (Atletico Madryt) - 13 goli, 6 asyst Vinicius Junior (Real Madryt) - 13 goli, 5 asyst

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 4 maja o 18:30 na wyjeździe z Gironą. Wtedy też dojdzie do bezpośredniego pojedynku Roberta Lewandowskiego z Artemem Dowbykiem.