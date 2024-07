17-latek z Tottenhamu grał w Radomiaku. Ma nowy klub

31 stycznia br. Radomiak Radom przeprowadził absolutny hit transferowy. Do końca sezonu 23/24 na zasadzie wypożyczenia do Polski trafił wówczas 16-letni Luka Vusković z Hajduka Split. Jego talent już wcześniej dostrzegł Tottenham, który kupił Chorwata za 13,8 mln euro, ale może z niego korzystać dopiero latem 2025 r., kiedy to Vusković skończy 18 lat. W Radomiaku Vusković zagrał 14 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę. Od początku było jasne, że Radomiak nie będzie w stanie zatrzymać tego piłkarza na dłużej.

We wtorek dowiedzieliśmy się, że Vusković ma już nowy klub. To będzie jednocześnie jego ostatni przystanek przed rozpoczęciem kariery w Premier League w barwach Tottenhamu.

Były piłkarz Radomiaka ma już nowy klub. Ostatni przystanek przed Premier League

Vusković będzie reprezentował barwy belgijskiego Westerlo w sezonie 24/25. Belgijski klub wypożyczył Chorwata z Hajduka. "Cieszymy się, że możemy u siebie powitać zawodnika z takim potencjałem. Wraz z przybyciem Vuskovicia podkreślamy doskonałe funkcjonowanie naszego klubu, który już wcześniej okazał się dobrą platformą rozwoju dla młodych zawodników. Cieszymy się, że będziemy mogli odegrać ważną rolę w dalszym rozwoju jego i tak już obiecującej kariery" - mówi Wim van Hove, dyrektor zarządzający Westerlo.

"Wysoki chorwacki obrońca jest uważany za jeden z największych talentów w swoim kraju. Ma zaledwie 17 lat, a osiągnął już całkiem sporo w swojej, wciąż młodej, karierze piłkarskiej" - dodaje klub w komunikacie. Westerlo zakończył poprzedni sezon ligi belgijskiej na jedenastym miejscu.

Warto dodać, że piłkarzem Westerlo jest Karol Borys, który spędzi przyszły sezon na wypożyczeniu w słoweńskim Mariborze. Rywalami Vuskovicia o miejsce w wyjściowym składzie nowego klubu będą Belg Rubin Seigers, Iworyjczyk Bakary Haidara oraz Rosjanin Roman Neustadter.

"Westerlo powinno być idealnym miejscem dla imponującego środkowego obrońcy. W zeszłym sezonie 12 z 15 zawodników, którzy rozegrali najwięcej minut, miało mniej niż 23 lata. A nieszczelna obrona sprawiła, że klub był blisko spadku" - pisze profil "Football Wonderkids" na portalu X.