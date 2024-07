Gorący transfer Lecha oficjalnie potwierdzony! Nowy napastnik

Lech Poznań długo nie był zbyt aktywny na rynku transferowym, ale ostatnio mocno ruszył ze wzmocnieniami. Do zespołu Nielsa Frederiksena dołączył już Alex Douglas, a przymierzani do transferu są także Don Deedson i Karel Pojezny. Wcześniej jednak poznanianie ogłosili ściągnięcie nowego piłkarza do linii ataku.

Lech Poznań ściągnął napastnika. W CV ma Chelsea i Real Sociedad

Z oficjalnego komunikatu na stronie Lecha Poznań dowiadujemy się, że w zespole pojawił się nowy zawodnik. "W środę po południu piłkarzem Lecha Poznań został Bryan Fiabema, który przechodzi na zasadzie transferu definitywnego z Realu Sociedad San Sebastian" - czytamy. 21-latek związał się z Lechem trzyletnią umową z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Fiabema faktycznie przychodzi z Realu Sociedad, ale z jego rezerw. W hiszpańskim klubie spędził ostatni rok, zagrał 30 meczów, zdobył pięć bramek i zaliczył jedną asystę. Rezerwy Sociedad rywalizują w Primera Federacion, a więc w trzeciej lidze hiszpańskiej.

Wcześniej Fiabema był zawodnikiem młodzieżowych drużyn Chelsea, a w U21 zdążył zagrać nawet 35 meczów. W samej Premier League 2 trafiał do siatki dziewięć razy, co udowadnia jego bramkostrzelność i spore umiejętności. Norweg jest wychowankiem Tromso, a w międzyczasie zaliczył również epizod w Rosenborgu i angielskim Forest Green Rovers. Oprócz tego grał w młodzieżowych reprezentacjach Norwegii.

- Bryan Fiabema przychodzi do nas, żeby wzmocnić rywalizację w ataku. To piłkarz, który w ofensywie może występować na wszystkich pozycjach. Widzimy w nim potencjał, liczymy na jego piłkarski rozwój u nas. Jest szybki, przebojowy, dynamiczny - powiedział dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa.

Z kolei sam zawodnik dodał: - Miałem w ostatnim czasie kilka opcji z klubów hiszpańskich. Rozmawiałem jednak z Kristofferem Velde, który powiedział mi sporo dobrych rzeczy o Lechu. Wybrałem ofertę z Polski, bo Lech to duży klub, który co roku aspiruje do gry w Europie. Wiem, że będę miał tutaj możliwość zrobienia kolejnego kroku w mojej karierze.

Lech Poznań rozgrywki ligowe rozpocznie od starcia z Górnikiem Zabrze, które zaplanowano na 21 lipca. Wcześniej piłkarze trenera Frederiksena zagrają jeszcze sparing z czeskimi Teplicami.