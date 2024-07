Wszystko wyszło na jaw. Oto co Messi powiedział w szatni przed półfinałem

Reprezentacja Argentyny w nocy z wtorku na środę awansowała do finału turnieju Copa America rozgrywanego po raz drugi w historii w Stanach Zjednoczonych. Drużyna prowadzona przez trenera Lionela Scaloniego pokonała Kanadę 2:0 (1:0). Gole dla zwycięzców zdobyli Julian Alvarez (22. minuta) oraz Leo Messi (51.).

Leo Messi zabrał głos. Specjalna przemowa w szatni

Asystę przy pierwszym golu dla Argentyny miał Rodrigo de Paul. 30-letni pomocnik, grający na co dzień w Atletico Madryt wyznał po meczu, że Leo Messi miał specjalną przemowę w szatni.

- Leo zawsze ma bardzo jasne słowa. Dzisiaj dotknął punktu, w którym najwyraźniej wiedział, że sprawi, że jeszcze bardziej się zmotywujemy. Leo powiedział nam bowiem, że ostatni mecz Fide [Angel Di Maria - red.] musi być w finale. I że razem możemy to osiągnąć. Udało nam się to zrobić. Fide przejdzie na emeryturę, na jaką zasługuje, grając jeszcze jeden finał - powiedział Rodrigo de Paul.

Messi też skomentował swoją przemowę. Nie był pewien, co dokładnie powiedział.

- Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie, co mówiłem. To słowa, które z ciebie wychodzą, które czujemy. Pamiętam, że mówiłem o Fide, o cieszeniu się nim, o próbie zagrania jeszcze jednego finału, że cenimy wszystko, co robimy, że nie jest łatwo osiągnąć to, co już osiągnęliśmy - dodał Messi.

Argentyna w finale Copa America zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Urugwaj - Kolumbia (11 lipca o godz. 2 czasu polskiego). Jeśli w tym pojedynku wystąpi Angel Di Maria, to będzie to dla niego 145. spotkanie w reprezentacji Argentyny.

Finał Copa America odbędzie się 25 lipca na stadionie Miami Gardens w Stanach Zjedonoczonych.

Jeśli Argentyna wygra finał, będzie miała samodzielnie najwięcej zwycięstw w historii turnieju. Obecnie ma tyle samo co Urugwaj - 15.