Polska w tym sezonie nie ma już szans na poprawę pozycji w rankingu UEFA. Nasze kluby pożegnały się z europejskimi pucharami. Raków Częstochowa odpadł z Ligi Europy po fazie grupowej, a Legia Warszawa z Ligi Konferencji w 1/16 finału. Ich występy sprawiły, że jeszcze do czwartku Polska zajmowała 20. miejsce w rankingu UEFA. Wystarczyła jednak tylko jedna kolejka, by spadła na 21.

Chorwaci triumfują. Polska spadła w rankingu UEFA

W tym momencie Polska ma 25,375 punktu i już tego dorobku nie powiększy. Po meczach 1/6 finału utrzymywała zaledwie 0,35 punktu przewagi nad kolejną w zestawieniu Chorwacją. Oznaczało to, że Chorwatom do zepchnięcia nas wystarczyła jedna wygrana lub dwa remisy. W europejskich rozgrywkach pozostał im jeden zespół, ale szybko załatwił sprawę.

Chodzi o Dinamo Zagrzeb, które w 1/8 finału Ligi Konferencji mierzy się z PAOK-iem Saloniki. W czwartek rozegrało pierwszy mecz na własnym stadionie i pokonało rywala z Grecji 2:0 po dwóch trafieniach Bruno Petkovicia. Tym samym dołożyło kolejne punkty do rankingu. W tym momencie przewaga Chorwacji nad Polską wynosi 0,150 punktu i cały czas może się powiększać. Wszystko zależy od kolejnych wyników Dinama.

Gorzej już nie będzie. Oto miejsce Polski na koniec sezonu europejskich pucharów

Na szczęście do końca sezonu Polska kolejnych spadków już nie zanotuje. Wszystkie kraje, które zajmują niższe pozycje w rankingu, również nie mają już żadnych przedstawicieli w europejskich pucharach, więc nie zdobędą kolejnych punktów. Wyjątkiem jest Azerbejdżan, który plasuje się 27. pozycji, ale traci do nas aż 5,250 punktu. Tak duża różnica dla jednego Karabachu Agdam jest nie do odrobienia. Przewagi nad nami nie będą też powiększać 19. w rankingu Serbia i 18. Ukraina, których drużyny również już poodpadały.

