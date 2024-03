Messi znowu błysnął! Stadion oszalał. Jak za starych czasów [WIDEO]

Leo Messi kapitalnie rozpoczął sezon MLS. Rozegrał trzy spotkania, zdobywając trzy bramki i jedną asystę. To głównie dzięki niemu Inter Miami prowadzi obecnie w Konferencji Wschodniej i jest na dobrej drodze do wywalczenia upragnionego mistrzostwa. Jednak triumf w lidze to nie jedyne trofeum, o jakie ekipa Argentyńczyka walczy w tym sezonie. W nocy z czwartku na piątek Inter Miami zmierzył się z Nashville SC w ramach pierwszego meczu 1/8 finału Pucharu Mistrzów CONCACAF. I 36-latek znów dał o sobie znać, zaskakując bramkarza kapitalnym strzałem.

Leo Messi znów błyszczy. Efektowny gol. Pobudził Inter Miami do walki

Mecz rozpoczął się koszmarnie dla Interu. Już w 4. minucie stracił gola, a kolejnego tuż po rozpoczęciu drugiej połowy. Zdobywcą obu bramek był Jacob Shaffelburg. Drużyna z Miami była nieco zagubiona. Choć dłużej utrzymywała się przy piłce i stwarzała większe zagrożenie w polu karnym rywali, to brakowało skuteczności.

W końcu dopięła swego, a sygnał do odrabiania strat dał nie kto inny, jak właśnie Messi. Inter rozegrał składną akcję na połowie przeciwnika i doprowadził piłkę tuż przed pole karne. Tam stał Argentyńczyk. Otrzymał kapitalne krótkie podanie od Luisa Suareza, zszedł nieco do środka i huknął z dystansu. Ten strzał całkowicie zaskoczył golkipera, który rzucił się w róg, ale nie był w stanie odbić piłki.

I mimo że mecz rozgrywano na terenie przeciwnika, to na stadionie zapanowała istna wrzawa. Kibice obu drużyn docenili koronkową akcję byłych piłkarzy FC Barcelony, a w szczególności jej wykończenie, które dało gola kontaktowego. To już trzecie spotkanie z rzędu, w którym Argentyńczyk wpisał się na listę strzelców.

Byli piłkarze FC Barcelony bohaterami piątkowej nocy

I ostatecznie Interowi udało się wyrwać remis, a to za sprawą Suareza. Decydujący gol padł dopiero w piątej minucie doliczonego czasu gry, kiedy to Urugwajczyk kapitalnie uderzył na bramkę Nashville po podaniu od Sergio Busquetsa. Można więc uznać, że to właśnie byli piłkarze Barcelony niemal w pojedynkę rozstrzygnęli losy spotkania.

Rewanż odbędzie się już w czwartek 14 marca o godzinie 1:15 czasu polskiego.