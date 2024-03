W piątkowy wieczór Barcelona rozegra kolejny mecz La Liga. W spotkaniu 28. kolejki podejmie Mallorcę. Katalońscy dziennikarze informują, że Xavi Hernandez może mieć na to starcie specjalny plan uwzględniający najbliższe wyzwania mistrzów Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Xavi ma ból głowy. Chodzi o Lewandowskiego

44-latek będzie musiał podjąć decyzję w sprawie składu, który o 21:00 wybiegnie na murawę stadionu Estadi Olimpic Lluis Companys. "Mundo Deportivo" uważa, że "bólu głowy" trenerowi dostarczają nie tylko absencje zdrowotne. Te dotknęły Gaviego, Pedriego, Frenkiego De Jonga, Alejandro Balde. Za kartki pauzować będzie też Ronald Araujo.

- Trener musi mieć w pamięci możliwość rotacji i zmian podczas meczu. Wszystko z myślą o rewanżowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Napoli, który odbędzie się we wtorek - pisze kataloński dziennik.

Dziennikarz Javier Gascon dodaje, że Xavi powinien pamiętać także o przyszłych wyzwaniach w lidze. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jego słowa. Szkoleniowiec podkreślał, że liga nie jest jeszcze przegrana.

Już za tydzień Barcelona rozegra niezwykle ważny i prestiżowy mecz z Atletico Madryt. Oba zespoły w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty. Porażka w takim starciu oznaczałaby utratę dystansu do liderującego Realu i drugiej Girony. Co więcej - mogłaby spowodować spadek na 4. pozycję. Xavi musi brać pod uwagę ryzyko związane z tym meczem. Czterech piłkarzy jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. To Robert Lewandowski, Joao Cancelo, Andreas Christensen i Oriol Romeu.

Niewykluczone więc, że szkoleniowiec urzędujących mistrzów Hiszpanii zdecyduje się na pewne korekty. Dzięki temu będzie mógł uniknąć powiększenia szpitala w drużynie, ale i potencjalnych absencji kartkowych na przyszłotygodniową kolejkę.

Warto przypomnieć, że podczas jesiennego starcia z Mallorcą Robert Lewandowski usiadł na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się dopiero w 58. minucie zmieniając Ferrana Torresa. Gola jednak nie strzelił, a mecz zakończył się wynikiem 2:2.

Barcelona zajmuje 3. miejsce w tabeli La Liga. Do liderującego Realu Madryt traci osiem punktów. Oba zespoły przedziela rewelacyjna Girona. Początek starcia Barcelona - Mallorca w piątek 8 marca o 21:00.