A jednak. Sensacyjne wieści z Neapolu ws. Zielińskiego

Rozdział pt. Piotr Zieliński w Napoli niechybnie zbliża się do końca. Reprezentant Polski podjął decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu, co oznacza, że opuści klub latem bez kwoty odstępnego. Zieliński grał dla Napoli w latach 2016-2024, kiedy odchodził z Udinese Calcio za 16 mln euro. Pomocnik biało-czerwonych pozostanie jednak we Włoszech, bo będzie teraz reprezentował barwy Interu Mediolan, a więc, z dużym prawdopodobieństwem, przyszłego mistrza kraju. - Zieliński jest doskonałym człowiekiem oraz dużym profesjonalistą, dlatego nie można z nim pogrywać - mówił Salvatore Bagni, były piłkarz Napoli.

W Interze Zieliński ma podpisać czteroletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 4,5 mln euro netto plus bonusy za sezon. Jego głównym rywalem o miejsce w składzie w zespole Simone Inzaghiego będzie Ormianin Henrikh Mkhitaryan. Zanim jednak trafi na dobre do Mediolanu, to ma przed sobą ostatnie ligowe mecze w barwach Napoli.

Apel o wsparcie dla Zielińskiego. "Polak świetnie zakończy sezon"

Włoski dziennikarz Carlo Alvino podaje ciekawe informacje odnośnie Zielińskiego w ostatnich meczach Napoli. Okazuje się, mimo wcześniej pojawiających się informacji, że Zieliński będzie profesjonalistą i da z siebie wszystko do końca sezonu. "Jest pełne zaufanie do wielkiego profesjonalizmu Zielińskiego ze strony Napoli. W klubie mówią, że są pewni, iż Polak świetnie zakończy sezon w lidze, by uhonorować tę koszulkę najlepiej jak zawsze potrafił" - czytamy na portalu X we wpisie dziennikarza z radia "Kiss Kiss Napoli".

"Zieliński będzie nosił tę koszulkę często jako podstawowy piłkarz Napoli - jak na przykład jutro przeciwko Torino - do końca swej neapolitańskiej przygody. Oczekujemy maksymalnego wsparcia od wszystkich kibiców dla zawodnika, który zapisał przecież niezatarte karty w najnowszej historii klubu" - dodaje Carlo Alvino. Warto dodać, że w ostatnich tygodniach często we włoskich mediach pojawiała się narracja, iż słabsze występy Zielińskiego są związane z faktem, że myślami jest już przy grze dla Interu Mediolan i może nie dawać z siebie wszystkiego dla Napoli w decydującej fazie sezonu.

Trzeba też przypomnieć, że Napoli podjęło decyzję o niezgłaszaniu Zielińskiego do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, przez co Polak nie może pomóc drużynie w dwumeczu przeciwko Barcelonie. - Dlaczego mam nagradzać kogoś, kto latem powiedział mi, że chce zostać, a potem nie przedłużył kontraktu? Nie jestem zły na niego, ale na jego agenta, który chce go wytransferować i zarobić więcej pieniędzy. Po co mi zawodnik, którego zaangażowanie jest wątpliwe - mówił Aurelio De Laurentiis, prezes Napoli, ogłaszając decyzję dziennikarzom ws. Zielińskiego.

Napoli zagra w najbliższy wtorek o godz. 21:00 rewanżowe spotkanie z Barceloną, którego stawką jest awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1, gdy na trafienie ze strony Roberta Lewandowskiego odpowiedział Victor Osimhen.

Poza tym Napoli walczy w Serie A o miejsce gwarantujące udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, która przejdzie gruntowne zmiany i faza grupowa będzie rozgrywana w systemie szwajcarskim. Zespół, którego trenerem jest Francesco Calzona, zajmuje siódme miejsce z 43 punktami i traci cztery do piątej Romy. Warto dodać, że dzięki dobrym wynikom włoskich drużyn i pierwszej lokacie w rankingu UEFA za ten sezon, piąte miejsce na koniec rozgrywek może dać miejsce w Lidze Mistrzów.

Mecz Napoli - Torino odbędzie się w piątek 8 marca o godz. 20:45.