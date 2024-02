Karol Borys zachwycał kibiców i ekspertów podczas mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 17, gdzie był jedną z najjaśniejszych postaci w zespole prowadzonym przez Marcina Włodarskiego. Dodatkowo znalazł się na liście 50 największych talentów świata według "The Guardian". Od długiego czasu cieszył się zainteresowaniem wielu europejskich klubów, w tym Fiorentiny, Girony, PSV Eindhoven czy Romy. - Ma coś podobnego do Paulo Dybali. Dobrze posługuje się prawą i lewą nogą. Jest dojrzały taktycznie i ma świetny klej w nodze - mówił Diego Cognigni, włoski skaut.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Borys nie miał jednak szans na regularną grę w pierwszym zespole Śląska Wrocław. - W tej chwili nasz styl gry jest inny, niż preferuje Karol. Nie chodzi o to, że go skreśliliśmy, tylko nie chcemy blokować jego rozwoju. Śląsk niestety nie słynie ze sprzedawania zawodników z akademii za duże środki. To nie jest Dinamo Zagrzeb. Nikt na siłę nie będzie go z klubu wypychał - opowiedział Patryk Załęczny, prezes Śląska w rozmowie z portalem weszlo.com.

Borys przedłużył kontrakt ze Śląskiem do końca czerwca 2026 roku, natomiast lider ekstraklasy chciał sprzedać go jak najszybciej ze względu na fakt, że od lata br. aktywna będzie klauzula, dzięki której dowolny klub będzie mógł pozyskać Polaka za milion euro. Wcześniej Śląsk liczył na zarobek w wysokości 2,5 mln euro, a dodatkowo chciał mieć 20 proc. kwoty od kolejnego transferu z udziałem Borysa. Teraz już wiadomo, jaki jest jego kolejny klub.

Ze Śląska do ligi belgijskiej. Nowy klub Borysa. "Dodatkowe bogactwo"

Borys z początkiem lutego przeniósł się do Belgii, a konkretniej do KVC Westerlo, które zajmuje dziesiąte miejsce w tamtejszej lidze. Pomocnik podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. "Dodatkowe bogactwo w ataku. Westerlo pozyskuje jeden z największych polskich talentów. Każdy, kto wygoogluje tego gracza, szybko natknie się na kompilacje z tzw. polskim wonderkidem" - pisze klub w komunikacie. Piotr Potępa z portalu igol.pl podaje, że Śląsk zarobi na Borysie dwa mln euro, z czego milion otrzyma teraz, a drugi w ratach.

- Wielokrotnie rozmawiałem z Karolem i jego bliskimi. Pamiętam, że zaprosiliśmy go na trening pierwszej drużyny jeszcze w 2021 roku, widzieliśmy jego talent i potencjał. Nie ukrywałem tego, że grać w Śląsku będą najlepsi w danej chwili zawodnicy, nie patrząc w metrykę. Dla wszystkich w klubie priorytetem był rozwój Karola, dla mnie również. Wiemy także, że w piłce priorytetem zawsze będzie wynik. Mam nadzieję, że jego kariera potoczy się wzorcowo i da wiele radości kibicom. Trzymam za niego mocno kciuki i cieszę się, że znalazł dobre miejsce, by pracować i wejść na wyższy poziom - mówi Jacek Magiera, trener Śląska.

- To będzie dobre miejsce do rozwoju dla Karola, który jest wciąż bardzo młodym zawodnikiem, ale spędził w Śląsku wiele lat i ze względu na swój potencjał budził zainteresowanie wielu klubów z bardzo silnych lig. Chcieliśmy, by trafił do klubu, w którym będzie miał zapewniony rozwój oraz grę. Co ważne, jako Śląsk Wrocław zagwarantowaliśmy sobie również dość duży procent od następnego transferu. Życzymy Karolowi wszystkiego najlepszego i dziękujemy mu oraz jego ojcu za wzorową współpracę - dodał David Balda, dyrektor sportowy Śląska.

Największym sukcesem w historii Westerlo jest Puchar Belgii, zdobyty w sezonie 00/01. Zespół z prowincji Antwerpia wygrał wtedy 1:0 w finale z Lommel SK. "W ostatnim czasie klub jest finansowany przez tureckich biznesmenów. Latem wydali kilkanaście milionów euro na transfery, ale to się nie przełożyło na grę i teraz walczą, by nie znaleźć się wśród czterech drużyn bijących się o utrzymanie. Borys ma szansę grać, ale wbrew pozorom ta rywalizacja nie będzie łatwa" - tak klub z Belgii w rozmowie z "Meczykami" przedstawił Mariusz Moński, ekspert od ligi belgijskiej.