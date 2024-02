Niepokojące wieści ws. Gikiewicza. Dramat

Rafał Gikiewicz w tym momencie jest wolnym agentem. Jak informowaliśmy na Sport.pl, tureckie Ankaragucu podało, że rozwiązało z nim kontrakt za porozumieniem stron. Polski bramkarz trafił do Ankary pod koniec lipca ubiegłego roku i ku powszechnemu zaskoczeniu szybko został odstawiony na boczny tor. Dlaczego tak się stało?

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live

Rafał Gikiewicz szybko stracił miejsce w bramce Ankaragucu. Szokujący powód

36-latek wydawał się wręcz pewniakiem do pierwszego składu. W końcu przychodził do Turcji z dużo silniejszej ligi niemieckiej, a w Augsburgu był prawdziwą gwiazdą. Tymczasem wystąpił tylko w czterech ligowych meczach i spisywał się w nich słabo. Puścił sześć goli i ani razu nie wygrał. Wtedy stracił miejsce w bramce, do której powrócił jeszcze na przegrany aż 0:4 mecz Antalyasporem oraz dwa zwycięskie spotkania w Pucharze Turcji. W sumie tylko raz udało mu się zachować czyste konto.

Portal Weszło.com odnotował, że Gikiewicz zagrał tylko siedem razy na 26 możliwych meczów. Jak ustalił, kontaktując się z otoczeniem piłkarza, powodem nie miał być brak zaufania ze strony trenera, a zapis w regulaminie rozgrywek. Chodzi o limit obcokrajowców, którzy mogą w jednym momencie przebywać na boisku. Co prawda nie jest on jakoś szczególnie niski (może ich grać aż ośmiu), ale i tak w klubie woleli stawiać na zagranicznych piłkarzy z pola.

To pogrążyło Rafała Gikiewicza. Co dalej z jego karierą?

W związku z tym miało dochodzić nawet do tak kuriozalnych sytuacji, że gdy kontuzje łapał pierwszy bramkarz Ankaragucu Bahandir Gungordu, na boisku zamiast Gikiewicza meldował się trzeci bramkarz. Premia za występ przypadała zaś Polakowi.

Kolejnym problemem Gikiewicza miał być też kamień w nerce i związana z nim operacja. Poza tym bramkarz zbyt szybko wznowił po niej treningi, co tylko pogorszyło jego sytuację. Po niemal zupełnie straconym pół roku najlepszą opcją było więc wzajemne rozstanie. Tym bardziej że jeśli chciał liczyć na przedłużenie umowy, musiałby rozegrać co najmniej 23 mecze w sezonie, co już stało się niewykonalne. Jak podaje Weszło, na ten moment zawodnik może normalnie trenować, nie ma żadnych kontuzji i jest otwarty na oferty, również z polskich klubów.