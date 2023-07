Kolejny skalp Saudyjczyków! Biorą gwiazdę PSG

W ostatnich tygodniach coraz więcej piłkarzy decyduje się kontynuować karierę na Bliskim Wschodzie. Do Arabii Saudyjskiej nie trafiają wyłącznie zawodnicy, którzy są jej schyłku, ale jest też sporo takich, którzy dopiero wchodzą w najlepszy wiek. W lidze saudyjskiej są już m.in. Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante, Karim Benzema, Ruben Neves czy Jordan Henderson. Wiele wskazuje na to, że ekspansja światowego rynku przez Arabię Saudyjską szybko się nie skończy. Niedługo trafi tam kolejna gwiazda.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Gwiazda PSG zagra w Arabii Saudyjskiej. "Idealne podsumowanie kariery"

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że kolejna gwiazda ma się przenieść do Arabii Saudyjskiej. Tym razem chodzi o Marco Verrattiego, który ma podpisać trzyletni kontrakt z Al-Hilal. Cała transakcja jest na zaawansowanym etapie, a Saudyjczycy są blisko porozumienia z Paris Saint-Germain ws. warunków transferu. "Chyba idealne podsumowanie kariery Verrattiego. Co prawda wygrane Euro nieco poprawia jego CV, ale trudno nie być rozczarowanym. Na wielką piłkę nie dojechała głowa, no i zdrowia zabrakło" - uważa Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Warto dodać, że o możliwych przenosinach Verrattiego do ligi saudyjskiej zaczęło być głośno już w połowie czerwca. Taki transfer oznacza, że Al-Hilal będzie miał gwiazdorski środek pomocy z Włochem, Rubenem Nevesem oraz Sergejem Milinkoviciem-Saviciem. Wcześniej wicemistrzowie kraju zakupili Kalidou Koulibaly'ego z Chelsea oraz Malcoma z Zenitu Sankt Petersburg. Do tej pory Al-Hilal wydało na transfery ponad 175 mln euro. I na tej kwocie na pewno się nie zatrzyma.

Verratti zaczynał karierę w Pescarze Calcio, a do Paris Saint-Germain trafił latem 2012 roku za 12 mln euro. W tym czasie zagrał ponad 410 meczów dla PSG, w których strzelił 11 goli i zanotował 61 asyst. Wraz z paryżanami wygrał dziewięć mistrzostw Francji, dwanaście krajowych pucharów (Puchar Francji oraz Puchar Ligi), a także dziewięć Superpucharów Francji. Pierwotnie jego umowa z PSG wygasała w czerwcu 2026 roku.

Al-Hilal rozpocznie zmagania w lidze saudyjskiej 14 sierpnia od wyjazdowego spotkania z Abha Club, czyli drużyną prowadzoną przez Czesława Michniewicza.