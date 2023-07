Fatalne informacje ws. reprezentanta Polski. Skreślili go

Kamil Piątkowski do ekipy RB Salzburg dołączył dwa lata temu. Raków Częstochowa zarobił na nim aż 5 mln euro. Środkowy obrońca nie zrobił tam jednak kariery, do czego przyczyniły się liczne kontuzje. Rozegrał raptem 20 meczów, choć odżył przez ostatnie pół roku, kiedy to wyjechał na wypożyczenie do KAA Gent. W Belgii zebrał dobre recenzje i wydawało się, że w Salzburgu ponownie powalczy o pierwszy skład. Wygląda jednak na to, że plany się zmieniły.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Ponoć mieli na niego plan. Teraz odchodzi. Kamil Piątkowski na wylocie z Salzburga

Jeszcze na początku tego miesiąca austriacki dziennikarz Alex Nikel w rozmowie z portalem WP SportoweFakty przekonywał, że "Salzburg ma na Piątkowskiego plan". Twierdził, że po odejściu kilku konkurentów do miejsca w składzie, szanse Polaka na regularną grę wzrosną. Od tamtego czasu sytuacja się skomplikowała i jak podaje lokalna gazeta "Salzburger Nachrichten", Piątkowski niedługo odejdzie.

Niezwykły wyczyn Rakowa w Europie. Wyprzedzają ich tylko Milan i Ajax

Wedle jej informacji, dwukrotny reprezentant Polski został skreślony, a poza tym sam domaga się transferu. Tym razem celuje jednak w odejście na stałe, a nie tylko w ramach wypożyczenia, jak miało to miejsce pół roku temu. Na razie nie wiadomo, dokąd miałby trafić.

Boniek postawił cele polskim drużynom w pucharach. Jaśniej się nie da

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Piątkowski nie jest jedynym graczem, którego pragną się pozbyć mistrzowie Austrii. Dość ostro potraktowali jeszcze jednego stopera - Bernardo. Odesłali go na treningi do drugiej drużyny - FC Liefering i kazali szukać nowego pracodawcy. Brazylijczyk próbował szczęścia w negocjacjach z klubami z rodzimej ligi, ale bezskutecznie. W podobnej sytuacji do Piątkowskiego jest także Roko Simić. Chorwat także przyszedł do Salzburga dwa lata temu, a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w FC Zurych. Austriacy nie wiążą z nim jednak przyszłości i również ma odejść.