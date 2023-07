Zawrzało w Niemczech. Piłkarz dopuścił się "zdrady". "Żyjemy w symulacji"

Hertha Berlin zanotowała fatalny poprzedni sezon, okupiony spadkiem do 2. Bundesligi po raz pierwszy od dziewięciu lat. W 2019 roku Lars Windhorst zainwestował ponad 220 mln euro w Herthę, a także zapowiadał, że zbuduje drużynę, która w przyszłości będzie mogła stawić czoła europejskim potęgom. Z każdym kolejnym sezonem sytuacja Herthy coraz bardziej się pogarszała. Teraz musi się odbudować na zapleczu Bundesligi, co oznacza też rozstania z wieloma zawodnikami. Piłkarzem klubu z Berlina nie jest już Krzysztof Piątek, który trafił do Istanbulu Basaksehir.

Z Herthy do Unionu. Kontrowersyjny transfer w Niemczech. "Ty sku*****nu"

Hertha podjęła też decyzję o przedwczesnym zakończeniu współpracy z Alexandrem Schwolowem, który spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Schalke 04. Umowa bramkarza została rozwiązana za porozumieniem stron, co oznaczało, że może teraz znaleźć dowolnego nowego pracodawcę. Schwolow będzie w przyszłym sezonie występował w Bundeslidze, ale też pozostanie w Berlinie, ponieważ zdecydował się dołączyć do Unionu, czyli derbowego rywala Herthy, który zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

- Union dokonał imponującego rozwoju w ciągu ostatnich kilku lat. Jestem graczem zespołowym i wiem, co mogę zrobić dla drużyny. Bardzo się cieszę, że mogę mieć swój wkład w to, by kolejny sezon Unionu był udany - mówił Schwolow po podpisaniu umowy. Taki transfer bramkarza nie spodobał się kibicom Herthy. "Jak bardzo chcesz być graczem bez honoru", "to nie może być prawda", "żyjemy w symulacji", "ty sku*****nu", "nie mogę w to uwierzyć" - to część z opublikowanych wpisów w mediach społecznościowych.

Schwolow nie jest jedynym byłym piłkarzem Herthy, który będzie od nowego sezonu występował w Unionie. Wcześniej ten sam kierunek obrał Francuz Lucas Tousart, przechodzący do Unionu za około trzy mln euro. Warto dodać, że Union będzie rozgrywał mecze w europejskich pucharach na Stadionie Olimpijskim, czyli obiekcie należącym do Herthy - tak samo było w poprzednim sezonie. Głównym rywalem Schwolowa o miejsce w składzie będzie Duńczyk Frederik Ronnow.