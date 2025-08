Gwiazda Legii skreślona! Iordanescu się nie certoli

Legia Warszawa awansowała do trzeciej rundy el. Ligi Europy po emocjonującym dwumeczu z Banikiem Ostrawa. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a w rewanżu Legia wygrała 2:1. Tym samym Legia musi pokonać jeszcze dwóch rywali, by znaleźć się w fazie ligowej europejskich pucharów. Jej kolejnym przeciwnikiem będzie cypryjski AEK Larnaca. Niedawno do tego klubu dołączył Kewin Komar z Puszczy Niepołomice, a w jego barwach gra już Zlatan Alomerović czy Karol Angielski. Na kogo postawi Edward Iordanescu?

Marc Gual poza kadrą Legii Warszawa. To już jest krzyżyk

Legia opublikowała na swojej stronie internetowej kadrę, którą zgłosiła na dwumecz z AEK-iem Larnaka w trzeciej rundzie eliminacji. Wiemy już, że Arkadiusz Reca oraz Mileta Rajović znaleźli się w kadrze Legii. Tym samym największym nieobecnym jest Marc Gual, który został pominięty przez trenera Iordanescu. Nie wiadomo jednak, jaki był dokładny powód takiej decyzji szkoleniowca. Wśród napastników jest Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame, Ilja Szkurin, Mileta Rajović i Jakub Żewłakow.

Gual zagrał łącznie 135 minut w dwumeczu z Aktobe, a podczas rywalizacji z Banikiem Ostrawa czy w Superpucharze Polski był na ławce rezerwowych. Na transfer Guala zapowiadało się już od maja br., kiedy media informowały o zainteresowaniu Real Salt Lake City. Amerykanie byli gotów zapłacić za niego 1,5 mln euro. Wtedy ten ruch nie doszedł do skutku. Warto dodać, że kontrakt Guala z Legią wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc to ostatnia okazja do zarobku na Hiszpanie.

Gual dołączył do Legii latem 2023 r. bez kwoty odstępnego. W sezonie 22/23 Gual występował w barwach Jagiellonii Białystok na zasadzie wypożyczenia, dla której strzelił 18 goli i zanotował osiem asyst w 40 meczach. Gual zdobył 30 bramek i zaliczył 15 asyst w 99 meczach w barwach Legii.

Wcześniej Gual grał dla rezerw Espanyolu (2013-2016), Sevilli (2016-2020), Realu Zaragoza (2018-2019), Girony (2019-2020), Realu Madryt Castilla (2020) czy SC Dnipro-1 (2022-2023).