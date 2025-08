Najnowszy ranking Złotej Piłki. Oto miejsce Ewy Pajor

W drugiej połowie września odbędzie się gala Złotej Piłki w paryskim Theatre du Chatelet. Czy Ewa Pajor ma szanse na to, by zdobyć to wyróżnienie? Kataloński dziennik "Sport" pokusił się o wytypowanie czołowej dziesiątki tego plebiscytu. Wygląda na to, że tej nagrody nie wygra żadna z zawodniczek żeńskiej Barcelony.