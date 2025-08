Lech walczy o Ligę Mistrzów, a sprzedaje swoją gwiazdę! Tyle na nim zarobi

Afonso Sousa był jednym z motorów napędowych Lecha Poznań w mistrzowskim sezonie 24/25. Gracz z Portugalii strzelił trzynaście goli i zanotował sześć asyst w 32 meczach, i został wybrany "pomocnikiem sezonu" na gali Ekstraklasy. - Jestem w klubie, który dał mi bardzo dobre warunki do rozwoju piłkarskiego. Czuję to poparcie na każdym kroku - opowiadał Sousa w jednym z wywiadów. Sousa ma za sobą trzy pełne sezony gry dla Lecha i wygląda na to, że więcej ich już nie będzie.

Były selekcjoner Polaków chce gwiazdę Lecha Poznań. "Bliski finalizacji"

Sebastian Staszewski oraz grecki dziennikarz George Tsarouchas zgodnie informują, że Sousa może kontynuować karierę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nowym klubem Portugalczyka ma być Shabab Al-Ahli Club, a więc niedawny zdobywca mistrzostwa, Pucharu i Superpucharu ZEA. Lech miałby otrzymać 4,5 mln euro za Sousę. "Dynamika negocjacji jest coraz większa. Transfer jest bliski finalizacji" - czytamy na portalu X.

Tsarouchas dodaje, że Sousą interesuje się też Samsunspor, ale to klub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest bliżej podpisania pomocnika. To ważne z perspektywy Lecha, bo Sousa ma ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku, więc to jest ostatnia okazja do zarobku. Warto dodać, że Lech kupował Sousę w lipcu 2022 r. z Belenenses za 1,2 mln euro.

Portugalczyk trafi do klubu, którego trenerem jest Paulo Sousa, a więc były selekcjoner reprezentacji Polski z 2021 r. W barwach Shabab Al-Ahli gra m.in. Irańczyk Sardar Azmoun, Izraelczyk Munas Dabbur czy Brazylijczyk Kaiky. Shabab Al-Ahli wydało już ponad 10 mln euro na wzmocnienia w trakcie trwającego okna transferowego.

Jak Lech zastąpi Sousę? Jego następca jest już w Poznaniu. Mowa o Hiszpanie Pablo Rodriguezie, który opuścił Lecce za 1,2 mln euro. Wiele wskazuje na to, że Rodriguez zadebiutuje w barwach Lecha podczas sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze.

Jeżeli kwota za Sousę się potwierdzi, to Portugalczyk będzie jednym z najdrożej sprzedanych piłkarzy przez Lecha, tuż po Jakubie Moderze (11 mln euro do Brighton), Jakubie Kamińskim (10 mln euro do Wolfsburga), Michale Skórasiu, Janie Bednarku (po 6 mln euro, odpowiednio do Club Brugge oraz Southampton) i Robercie Lewandowskim (4,75 mln euro do Borussii Dortmund).