Tak szatnia Barcelony patrzy na ter Stegena. Żadnych wątpliwości

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu, w którym będzie chciała osiągnąć podobne sukcesy, co w poprzednim. Została wówczas mistrzem Hiszpanii, wygrała puchar i superpuchar. Grała także w półfinale Ligi Mistrzów. Niewielki udział w tych osiągnięciach miał Marc-Andre ter Stegen, który niemal cały sezon stracił z powodu kontuzji. Czy zostanie teraz w klubie? Co z jego opaską kapitańską?

"Drużyna wspiera ter Stegena". Jasny przekaz z Katalonii

"Drużyna wspiera ter Stegena. W ciągu ostatnich kilku godzin wiele głosów w szatni chwaliło sylwetkę bramkarza" - napisała madrycka "Marca". To istotne doniesienia zwłaszcza w kontekście ostatnich informacji, które mówiły o napiętych stosunkach między niemieckim bramkarzem, a klubem z Katalonii.

Choć FC Barcelona ma dokonać wyboru kapitanów dopiero po powrocie z tournee z Azji, to już teraz zawodnicy wysłali jasny sygnał. Wspierają doświadczonego Niemca.

- Czy ter Stegen musi nadal być kapitanem? Tak, moim zdaniem tak, ale w końcu to już nie jest coś, co zależy od nas. Odkąd tu przyjechałem, zawsze mi pomagał i był już kapitanem. W piłce nożnej są hierarchie i musimy je szanować. Dla mnie, nawet jeśli nim nie zostanie, to i tak będzie wyjątkową osobą. To, czy będą głosy, czy nie, jest kwestią do trenera lub prezydenta - powiedział Raphinha w wywiadzie dla katalońskiego "Sportu".

- Dla mnie Marc jest kapitanem drużyny, tak jak był w zeszłym sezonie. Jest światowej klasy zawodnikiem i od wielu lat daje z siebie wszystko dla klubu, a ja bardzo go wspieram, a także drużynę - wtórował Frenkie de Jong.

"Ter Stegen jest klubową legendą i musimy go szanować" - dodał Gavi, a Pau Cubarsi stwierdził, że Niemiec "jest kapitanem, który nas prowadzi i naszą główną podporą".

Marc-Andre ter Stegen gra w FC Barcelonie od 2014 roku. Do tej pory wystąpił w 422 meczach, tracąc w nich 416 goli i zaliczając 175 czystych kont.