Ależ błysk Szymańskiego w "polskim meczu" LE. Cudo na wagę awansu! [WYNIKI]

Faza ligowa Ligi Europy dobiegła końca. W czwartek rozegrano ostatnią ósmą kolejkę gier, w której rozstrzygały się losy awansu poszczególnych drużyn bezpośrednio do 1/8 lub 1/16 finału. Równolegle w całej Europie rozgrywano aż 18 spotkań - kilka z nich z udziałem Polaków. Oto co wydarzyło się na piłkarskich arenach.

Szymański bohaterem Fenerbahce. Genialne dośrodkowanie. Na nos

Dla polskich fanów wyjątkowo emocjonujące było starcie Midtjylland z Fenerbahce Stambuł. Po jednej stronie oglądaliśmy Adama Buksę, a po drugiej Sebastiana Szymańskiego. Obaj nasi kadrowicze wyszli w pierwszych składach. Szczególne powody do obaw mieli przede wszystkim Turcy. Ewentualna porażka oznaczałaby dla nich miejsce poza czołową "24" i brak awansu do fazy pucharowej.

Strach zajrzał im w oczy już po 27. minutach. Wtedy trafieniem dla Midtjylland popisał się Ousmane Diao i było 1:0. Pod koniec pierwszej połowy Fenerbahce wyrównało, a przepięknym lobem popisał się Youssef En-Nesyri. Chwilę później doszło do niebezpiecznej sytuacji z udziałem Adama Buksy. Polak walczył o piłkę w polu karnym z Caglarem Soyuncu. Obrońca wybijał przewrotką i trafił nią naszego napastnika prosto w twarz. Buksa przez jakiś czas leżał na murawie, ale ostatecznie nic poważnego się nie stało.

Zaraz po przerwie w roli głównej wystąpił Sebastian Szymański. Pomocnik popisał się znakomitym dośrodkowaniem w pole karne. Przeciął je Edin Dżeko, który trafił na 2:1. Polak mógł zatem zapisać sobie asystę.

Wynik 2:1 nie utrzymał się do końca. W 86. minucie na 2:2 trafił Valdemar Byskov. Asysta Szymańskiego okazała się jednak kluczowa. Fenerbahce wywalczyło jeden punkt, dzięki któremu zajęło 24. miejsce - ostatnie dające awans do 1/16 finału. Ten przypadł także 20. Midtjylland.

Katastrofa zespołu Marcina Bułki. Tego nikt się nie spodziewał

W ekipie PAOK-u Saloniki cały mecz rozegrał z kolei Tomasz Kędziora. Jego drużna przegrała z Realem Sociedad 0:2 po dwóch trafieniach głową Oskarssona. Mimo to dostała się do 1/16 finału z 19. miejsca. Na murawie można było też zobaczyć Jakuba Piotrowskiego. Jego Łudogorec Razgrad grał na wyjeździe z Lyonem. Pomimo remisu 1:1 nie awansował do fazy pucharowej. Polak zaś zobaczył żółtą kartkę. Za to Mateusz Kochalski stanął między słupkami Karabachu Agdam w meczu z Olympiakosem Pireus. Niestety puścił dwa gole po strzałach El Kaabiego i jeden po uderzeniu Biancone. Jego klub przegrał 0:3 i zajął ostatnie 36. miejsce w tabeli.

Poza wyjściową jedenastką znalazł się natomiast Nicola Zalewski. Pod jego nieobecność AS Roma pokonała Eintracht Frankfurt 2:0 po trafieniach Angelino i Shomorudowa. Okazji na występ nie dostali także nasi bramkarze - Marcin Bułka (OGC Nice) i Przemysław Tytoń (Twente Enschede). Klub tego pierwszego zaliczył zresztą absolutną kompromitację. Zaledwie zremisował z Bodo/Glimt 1:1 i w ten sposób zdobył dopiero trzeci punkt. W tabeli zajął przedostatnie 35. miejsce i sensacyjnie pożegnał się z Ligą Europy. W zupełnie innych nastrojach jest Twente. Holendrzy rzutem na taśmę z 23. miejsca wywalczyli awans, eliminując turecki Besiktas. Pokonali go 1:0 po golu Rotsa.

Pierwszej w tej edycji Ligi Europy porażki doznało Lazio Rzym. Lepsze okazała się ekipa Bragi. Wygrała 1:0 po golu Ricardo Horty. Mimo to rzymianie zakończyli fazę ligową na pierwszym miejscu w tabeli i są już 1/8 finału. Gwarancję gry w tej fazie przypieczętował także Manchester United. Drużna Rubena Amorima pokonała rewelację rozgrywek FCSB 2:0 po bramkach Diogo Dalota i Kobbie'ego Mainoo. Tym samym zajęła trzecie miejsce w tabeli, spychając Rumunów poza pierwszą ósemkę (na 11. miejsce).

