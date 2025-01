Jest decyzja UEFA w sprawie Marciniaka. To już oficjalne

W tym sezonie Szymon Marciniak sędziował już cztery mecze Ligi Mistrzów. Były to spotkania PSG - Atletico Madryt (1:2), Sporting Lizbona - Arsenal (1:5), Atalanta Bergamo - Real Madryt (2:3) oraz PSG - Manchester City (4:2). Za to ostatnie starcie Polak zebrał dość pozytywne oceny.

Jest decyzja UEFA w sprawie Marciniaka. Dostanie hit Ligi Europy

W ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów najlepszy polski sędzia nie poprowadzi żadnego spotkania. To jednak nie oznacza, że Szymona Marciniaka ominą w tym tygodniu europejskie puchary. UEFA zdecydowała o skierowaniu go na mecz Ligi Europy FC Twente - Besiktas, który odbędzie się w czwartek 30 stycznia o 21:00.

Choć są to mniej prestiżowe rozgrywki od Ligi Mistrzów, to sam mecz dla obu drużyn jest bardzo istotny. Oba zespoły znajdują się na granicy awansu do kolejnej fazy rozgrywek - Besiktas zajmuje 24. miejsce - ostatnie, które awansuje dalej - a FC Twente ma dwa punkty mniej. Zwycięzca tego spotkania najpewniej wywalczy dalszy awans. Każdy, najmniejszy nawet błąd może mieć ogromne konsekwencje dla obu drużyn. Nie dziwi więc, że do tego spotkania UEFA chciała skierować sędziego o tak dużej renomie jak Szymon Marciniak.

Polskiemu sędziemu pomogą asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Sędzią technicznym będzie Wojciech Myć. Za analizę VAR będą odpowiadali Tomasz Kwiatkowski i Paweł Pskit. Mecz odbędzie się na stadionie Twente w czwartek o godzinie 21:00.