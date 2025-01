Sergio Ramos wraca do gry. Ależ zaskoczył wyborem klubu!

Sergio Ramos należy do najlepszych obrońców ostatnich lat. Przez 16 lat bronił barw Realu Madryt, z którym sięgnął m.in. po cztery puchary Ligi Mistrzów, pięć tytułów mistrza Hiszpanii i dwa Puchary Króla. Później przeniósł się do PSG, a ostatni sezon spędził w Sevilli, gdzie rozpoczynał wielką piłkarską karierę. W lipcu zeszłego roku jego kontrakt wygasł i pomimo zainteresowania ze strony klubów z MLS i Arabii Saudyjskiej, Ramos przez ostatnie siedem miesięcy pozostał wolnym agentem. Ten stan ma się jednak zmienić.

Zobacz wideo Probierz reaguje na transfer reprezentanta Polski! Warunek jest jeden

Sergio Ramos znalazł klub. Takiego scenariusza nikt by nie wymyślił

W wieku 38 lat były mistrz świata podpisze kontrakt z Rayados de Monterrey - takie informacje podało w czwartek hiszpańskie "Mundo Deportivo". Według dziennika negocjacje zostały zakończone i jedyne, co dzieli go od dołączenia do drużyny, to przejście testów medycznych i sprawnościowych.

Wybór Ramosa z pewnością zaskakuje. Monterrey na co dzień występuje w nie tak obleganej przez gwiazdy lidze meksykańskiej. Na decyzję piłkarza miały jednak wpłynąć rekomendacje byłych graczy Sevilli Lucasa Ocamposa i Olivera Torresa, a także byłego pomocnika Betisu, Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii Sergio Canalesa. Wszyscy trzej grają obecnie w Monterrey i znakomicie się tam czują.

Sergio Ramos oddał hołd Realowi. Taki ma plan

Hiszpańskie media dodają również, że Ramos w nowym zespole chciałby zakładać koszulkę z numerem 93. W ten sposób miałby oddać hołd Realowi Madryt i swojemu najbardziej pamiętnemu momentowi w karierze. Chodzi o bramkę w finale Ligi Mistrzów w 2014 r. w Lizbonie przeciwko Atletico Madryt. Działo się to dokładnie w 93. minucie meczu. To właśnie tamto trafienie głową po rzucie rożnym pozwoliło wyrównać i doprowadzić do dogrywki, po której Real zwyciężył 4:1 i zgarnął dziesiąte w historii trofeum za zwycięstwo w tych elitarnych rozgrywkach.

W zakończonym nie tak dawno sezonie "Apertury" Monterrey awansowało do finału, w którym przegrało dwumecz z Clubem America. Od stycznia rozpoczęło zmagania w rozgrywkach "Clausury" i po czterech kolejkach ma na koncie trzy punkty i zajmuje 13. miejsce w tabeli.