Manchester United prowadził 1:0 i nagle stało się to. Szaleństwo w końcówce

To pierwszy sezon zupełnie nowej odsłony Ligi Europy. Drugie najbardziej prestiżowe rozgrywki na Starym Kontynencie odbywają się nie w formacie fazy grupowej, ale w tzw. fazie ligowej. Zamiast klasycznego podziału na czterozespołowe grupy obowiązuje jedna tabela, która tworzona jest na podstawie wszystkich wyników. Zespoły z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z lokat 9-24 zmierzą się w play-offach, a te z pozycji 25-36 zostaną wyeliminowane z turnieju.

Wstydliwa seria Romy. Zalewski znów poza grą

Emocje z Ligą Europy w tym tygodniu rozpoczęły się już we wtorek i środę. Kibice zobaczyli mecze w Stambule. Najpierw Galatasaray zremisowało z Dynamem Kijów (3:3), a następnie Besiktas - w debiucie Ole Gunnara Solskjaera - rozbił Athletic Bilbao (4:1).

Pozostałe 16 spotkań rozegranych zostało tradycyjnie w dwóch godzinnych, czwartkowych blokach. AS Roma przerwała passę sześciu meczów bez porażki i uległa na wyjeździe AZ Alkmaar 0:1. Gola na wagę trzech punktów zdobył Troy Parrott.

Claudio Ranieri po raz drugi z rzędu nie skorzystał z usług Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski cały mecz spędził na ławce rezerwowych. Warto dodać, że Roma kontynuuje swoją niechlubną passę. Rzymianie w tym sezonie nie wygrali jeszcze ani jednego wyjazdowego meczu.

Ze zwycięstwem w delegacji nie miał problemów Tottenham, który bardzo słabo spisuje się w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Ange Postecoglu już po 22. minutach prowadzili 2:0 z Hoffenheim. Gole zdobywali James Maddison i Heung-min Son. Koreańczyk w drugiej połowie dołożył jeszcze jedno trafienie. Na nic zdały się bramki Antona Stacha i Davida Ntusu.

Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w składzie - rozegrał pełny mecz - nie zdołało na własnym stadionie pójść w ślady Besiktasu. Podopieczni Jose Mourinho bezbramkowo zremisowali z Lyonem. Sporo emocji dostarczyły spotkania Malmoe z Twente Enschede, a także Karabachu Agdam z FCSB. W obu kibice zobaczyli po pięć goli.

Kuriozalny samobój w meczu United. Kompromitacja Ajaxu

O 21:00 do gry wszedł Manchester United, który - podobnie jak Tottenham - w lidze angielskiej punktuje znacznie poniżej oczekiwań. Drużyna Rubena Amorima podejmowała Rangersów i już w 23. minucie mogła objąć prowadzenie. Gol Matthijsa de Ligta został jednak anulowany. Sędzia uznał, że w tej sytuacji w polu karnym Rangersów doszło do faulu zawodnika United. Ta decyzja nie spodobała się legendzie klubu z Old Trafford. "Never a foul" - w taki sposób na portalu X komentował to Rio Ferdinand.

Wydawało się, że w drugiej połowie Manchester United przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Niefortunną interwencją piłkę do własnej siatki wpakował bramkarz gości Jack Butland. W końcówce gospodarze nie zachowali jednak koncentracji. Cyriel Dessers mocnym strzałem pokonał Bayindira. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. Już w doliczonym czasie gry trzy punkty dla United uratował kapitan - Bruno Fernandes.

Trzy punkty dopisali także we Frankfurcie, a ozdobą starcia Eintrachtu z Ferencvarosem był gol Cana Uzuna.

Pewną wygraną zanotowało Lazio, które wysoko pokonało Real Sociedad. Kolejny występ w Lidze Europy zaliczył polski obrońca Tomasz Kędziora (90 minut). Jego PAOK Saloniki na własnym terenie wygrał ze Slavią Praga 2:0. Midtjylland z Adamem Buksą (90 minut) w składzie, ale bez jego udziału bramkowego, pokonało w delegacji Łudogorec Razgrad. Żółtą kartkę w bułgarskim zespole zaliczył Jakub Piotrowski (90 minut).

Prawdziwą kompromitację za to zanotował Ajax Amsterdam, który przegrał na wyjeździe z łotewskim RFS, tracąc gola w 78. minucie.

Komplet wyników czwartkowych meczów 7. kolejki Ligi Europy: