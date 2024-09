Polsat podjął kluczową decyzję dotyczącą meczów Legii i Jagiellonii

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok już niebawem przystąpią do rywalizacji w Lidze Konferencji. Ich poczynania na pewno będą interesować wielu polskich kibiców, którzy czekali na bardzo ważną decyzję dotyczącą transmisji.

Polsat podjął decyzję ws. meczów Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji?

Od tego sezonu prawa do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji ma telewizja Polsat, która większość spotkań eliminacyjnych pokazywała na otwartych antenach (kanały Polsat, TV4 i TV6). Jednak w przypadku zmagań w fazie zasadniczej ma to wyglądać zgoła inaczej.

"W dniach, w których w LK swoje mecze będą rozgrywały polskie kluby, przedmeczowe studio w Polsat Sport Premium będzie się rozpoczynało o godzinie 17:00, a transmisje meczowe o 18:35 oraz 20:50. Po ostatnim gwizdku, o godz. 23:00 w studiu Polsatu Sport Premium eksperci i dziennikarze podsumują boiskowe wydarzenia, a o północy emitowany będzie magazyn skrótów, w którym kibice zobaczą wszystkie gole oraz kluczowe wydarzenia boiskowe" - przekazał nadawca na oficjalnej stronie internetowej.

Sześć płatnych kanałów Premium pokaże LE i LK w jakości Super HD oraz bez reklam. Ponadto spotkania polskich zespołów będą dostępne na kanałach Polsat Sport i w serwisie streamingowym Polsat Box Go, w obu przypadkach po wykupieniu dostępu.

Polsat ogłasza ws. meczów Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. "Nie mamy"

W komunikacie nie ma ani słowa o tym, aby mecze polskich drużyn miały trafić na otwarte anteny. - Na ten moment nie mamy do zakomunikowania nic ponad to, co zostało przekazane w informacji prasowej - tak biuro prasowe stacji odpowiedziało na pytania portalu Wirtualne Media. To samo medium napisało, że "transmisji meczów Legii i Jagiellonii nie ma w ramówkach darmowych stacji Polsatu na październik".

W nadchodzącym miesiącu Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok rozegrają po dwa spotkania w Lidze Konferencji. Ci pierwsi najpierw podejmą Betis (3.10), a potem na wyjeździe zmierzą się z TSC Backa Topola (24.10). Natomiast mistrzów Polski czeka wyjazdowa potyczka z FC Kopenhagą (3.10) i domowa z Petrocubem (24.10). Na razie wszystko wskazuje na to, że kibice, którzy będą chcieli oglądać te mecze, będą musieli wykupić dostęp do kodowanych kanałów Polsatu.