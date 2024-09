Tak wygląda tabela Ligi Europy po środowych meczach. Niespodziewany lider

Liga Europy w tym sezonie rozgrywana jest w zupełnie nowej formule. Klasyczną, dobrze znaną do tej pory fazę grupową zastąpiła faza ligowa. Zamiast podziału na czterozespołowe grupy drużyny grają osiem meczów z ośmioma różnymi rywalami. Na podstawie tych spotkań sporządzana jest zbiorcza tabela. Drużyny z miejsc 1-8 awansują bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z pozycji 9-24 zagrają w play-offach, a te, które uplasują się na lokatach od 25 do 36 zostaną wyeliminowane z rozgrywek.

Oto tabela po pierwszym dniu Ligi Europy. Lazio liderem

W środę 25 września rozegrano połowę meczów pierwszej kolejki. Na murawach europejskich stadionów zaprezentowało się 18 zespołów. Rywalizacja rozpoczęła się od spotkań w Holandii i Norwegii. AZ Alkmaar pokonało Elfsborg 3:2, a Bodo/Glimt takim samym stosunkiem zwyciężyło FC Porto.

Następnie uwaga kibiców przeniosła się na stadiony w Anglii, Danii, Turcji, Francji, Bułgarii, Belgii i Niemczech, gdzie domowy mecz Ligi Europy przeciwko Lazio rozgrywało Dynamo Kijów. Rzymianie nie zawiedli i pewnie wygrali. Na Old Trafford Manchester United prowadził z Twente po golu Christiana Eriksena, ale po przerwie do siatki trafił Sam Lammers i doprowadził do wyrównania. To kolejna wpadka United pod wodzą Erika ten Haga.

Pierwszym liderem tabeli zostało Lazio. Pozostałe dziewięć spotkań pierwszej kolejki Ligi Europy zaplanowane zostały na czwartek 26 września. Tego dnia do gry wejdą między innymi Roma i Tottenham.

Tabela Ligi Europy po środzie 25 września: