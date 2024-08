Śląsk przekłada mecz w ostatniej chwili. Wszystko przez decyzję UEFA

Śląsk Wrocław był w trudnym położeniu po wyjazdowym meczu z Riga FC, który przegrał 0:1. Czwartkowe spotkanie również długo nie układało się po myśli trenera Jacka Magiery. Po pierwszej połowie było 1:1, ale piłkarze łotewskiej drużyny mieli kilka dobrych okazji i spokojnie mogli prowadzić. Po przerwie Śląsk zagrał już dużo lepiej i szybko zyskał dwubramkową przewagę. Wrocławianie wygrali 3:1 i awansowali do III rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy.

Śląsk przekłada mecz z Radomiakiem. Wszystko przez decyzję UEFA

W niej wrocławianie zagrają ze szwajcarskim FC Sankt Gallen. UEFA zdecydowała, że ten mecz odbędzie się w środę 7 sierpnia, czyli dzień szybciej niż zdecydowana większość meczów LKE. Z tego powodu wrocławianie zdecydowali się przełożyć ekstraklasowy mecz z Radomiakiem Radom, choć jeszcze kilka dni temu trener Jacek Magiera powiedział, że nie wyobraża sobie podobnej sytuacji. - Nigdy nie przełożyłem meczu, a chyba ich 20 w pucharach prowadziłem. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, co by się musiało zdarzyć, abyśmy to zrobili. Dziś o tym nie myślę - mówił przed pierwszym meczem z Riga FC.

W klubie uznano jednak, że czasu na odpoczynek po meczu z Radomiakiem będzie zbyt mało. "W związku z awansem do 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy oraz wyznaczeniem przez UEFA pierwszego meczu FC Sankt Gallen - Śląsk Wrocław na 7 sierpnia, sztab szkoleniowy wrocławskiego klubu zdecydował o przełożeniu meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Drużyna wykorzysta ten czas na regenerację, wyleczenie kilku mikrourazów i przygotowanie do arcyważnego meczu w Szwajcarii, który odbędzie się już w najbliższą środę" - poinformował Śląsk.

Śląsk przekazał też ważne informacje dla kibiców, którzy już kupili bilety na mecz z Radomiakiem. "Zakupione bilety zachowają swoją ważność i będą obowiązywały niezależnie od terminu rozegrania meczu" - czytamy.

Mecz FC Sankt Gallen - Śląsk Wrocław odbędzie się w środę 7 sierpnia o godzinie 20:30. W tym samym czasie swoje spotkanie w eliminacjach Ligi Mistrzów będzie rozgrywać Jagiellonia Białystok - rywalizacja białostoczan z Bodo rozpocznie się zaledwie kwadrans później. Legia Warszawa i Wisła Kraków swoje mecze zagrają w czwartek 8 sierpnia.