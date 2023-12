Henning Berg wskazał faworyta dwumeczu Legia - Molde

Legia Warszawa poznała już rywala w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zajął drugie miejsce w grupie E i zagra w 1/16 finału z norweskim Molde FK, które zajęło trzecie miejsce w grupie Ligi Europy. - Można było trafić gorzej, bo był Ajax czy Real Betis, które są z mocniejszych lig. Trafiliśmy na solidny zespół z ligi norweskiej. Też nie będzie łatwo, ale Molde jest w naszym zasięgu - uważa Patryk Kun, wahadłowy Legii Warszawa.

Były trener Legii mówi o jej atutach przed meczami w LKE. "Bardzo udany start"

Henning Berg rozmawiał z portalem WP SportoweFakty tuż po losowaniu par Ligi Konferencji Europy. Były trener Legii z lat 2013-2015 uważa, że stołeczny klub będzie miał przewagę nad Norwegami. - Legia ma w tym sezonie bardzo udany start w pucharach. Molde też pokazało się w miarę OK, natomiast w meczach z silniejszymi rywalami lepiej wypadła Legia. Największą różnicę robi to, że mecze odbędą się w lutym, gdy Molde będzie w trakcie zimowych przygotowań, bardzo daleko od rozpoczęcia sezonu. W Norwegii gra się systemem wiosna - jesień i liga rusza dopiero w kwietniu. Tu więc plus dla Legii - powiedział.

- Wygląda mi to na typ losowania, z którego oba kluby są zadowolone. Nie ma tu wielkiej dominacji jednej drużyny na drugą, wszystko się może zdarzyć, choć nie dałbym klasycznego 50 na 50 - dodaje Berg. A co jego zdaniem może być atutem zespołu z Norwegii? - Na pewno to sztuczna murawa. To zawsze będzie sprzyjało drużynie, która na niej występuje regularnie. Z drugiej strony nie tak dawno Legia grała też na sztucznej nawierzchni z Bodo/Glimt i dobrze sobie poradziła. Pamiętam, że wtedy warszawianie zagrali naprawdę świetnie na wyjeździe - przypomina szkoleniowiec.

Zdaniem obecnego trenera AIK Solna dodatkowym atutem dla Legii jest fakt, że rewanż odbędzie się w Warszawie. - Zdecydowanie to kolejny plusik dla Legii. Wiemy przecież, jaka panuje atmosfera na meczach w Warszawie. To jedni z najbardziej niesamowitych kibiców, jakich widziałem w świecie futbolu. Nie ma tu porównania do Molde, na którego mecze przychodzi dużo mniej ludzi. Tak jak nie ma porównania między miastami. Molde ma tylko 30 tysięcy mieszkańców, ale z drugiej strony za klubem stoją solidni inwestorzy, którzy dają mu bardzo dużą stabilność - podsumował Berg.

Pierwszy mecz między Molde a Legią odbędzie się w czwartek 15 lutego przyszłego roku w Norwegii. Rewanż będzie tydzień później, już na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.