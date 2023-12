Wietrzenie szatni w Śląsku Wrocław. Magiera nawet nie protestował

Śląsk Wrocław jest niepokonany od 16 meczów. W piątkowy wieczór pokonał w derbach Dolnego Śląska Zagłębie Lubin 2:1. Gole dla WKS-u strzelali Michał Rzuchowski i Erik Exposito. Na ławce rezerwowych, po raz pierwszy od wrześniowego meczu z Piastem Gliwice, pojawił się Marcel Zylla. Niewykluczone, że 23-latek zimą pożegna się z Wrocławiem. Zielone światło na jego odejście dał trener Jacek Magiera.

Najlepszy u Magiery, ale nie podbił Wrocławia

Szkoleniowiec Śląska na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami potwierdził, że pomocnik dostał wolną rękę w poszukiwaniach nowego pracodawcy. Zylla do klubu trafił w 2020 roku - jeszcze w czasach, gdy trenerem był Vitezslav Lavicka. Wiązano z nim duże nadzieje, bowiem wcześniej występował w rezerwach Bayernu Monachium.

Przed transferem do Wrocławia interesowała się nim Legia. Grał także na mistrzostwach świata do lat 20. Co ciekawe selekcjonerem reprezentacji Polski był wówczas Magiera.

We Wrocławiu przez trzy lata rozegrał zaledwie 35 meczów. Najwięcej szans dał mu właśnie Magiera i to pod wodzą tego szkoleniowca Zylla prezentował się najlepiej. Kibice pamiętają gola, którego zdobył z Wisłą Kraków. Śląsk rozbił wówczas rywali przy Reymonta aż 5:0.

U innych szkoleniowców jego rola była często marginalna. Następca Jacka Magiery, Piotr Tworek, postawił na niego w zaledwie dwóch spotkaniach. Szkoleniowiec na jednej z konferencji prasowej mówił wówczas, że Zylla "nie walczy o siebie".

23-latek podczas pobytu we Wrocławiu miał także problemy zdrowotne. Kontuzje również nie pomogły mu zrobić w Śląsku takiej kariery, jaką mu wróżono.

Zylla wróci do Niemiec?

W trwających rozgrywkach rozegrał zaledwie 57 minut. Ostatni raz w pierwszym zespole WKS-u wystąpił w sierpniowym meczu ze Stalą Mielec.

Czy Marcel Zylla podąży drogą Dennisa Jastrzembskiego, który do Wrocławia trafił z klubu Bundesligi i ostatecznie wrócił później do Niemiec? Warto podkreślić, że całe dzieciństwo i początek kariery 23-latka związane były z krajem naszych zachodnich sąsiadów.

Śląsk rozpocznie przygotowania do nowej rundy 10 stycznia. Piłkarze Jacka Magiery zimowy obóz przygotowawczy odbędą w Chorwacji.