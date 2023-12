Barcelona wylosowała Napoli w LM i się zaczęło. Hiszpanie już wiedzą

W lutym i marcu FC Barcelona zmierzy się z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Katalończycy po dwóch latach kompromitacji wyszli z grupy i zagrają z dobrze sobie znanym rywalem. Oba zespoły mierzyły się ze sobą przed blisko dwoma laty w 1/16 Ligi Europy. Pierwsze spotkanie na Camp Nou zakończyło się remisem 1:1, ale już w rewanżu w Neapolu piłkarze Xaviego Hernandeza wygrali 4:2, a zarazem w całym dwumeczu 5:3. Ostatecznie odpadli w ćwierćfinale tamtej edycji LE po dwumeczu z Eintrachtem Frankfurt (3:4).

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

W Barcelonie wrócili do meczu z Napoli sprzed blisko dwóch lat. "Najlepsza wersja zespołu"

To właśnie dwumecz z Napoli z sezonu 2021/2022 przywołuje kataloński "Sport" w tekście zatytułowanym: "Xavi już wie, jak wyeliminować Napoli". Podkreślono w nim, że był to pierwszy europejski dwumecz szkoleniowca Barcelony w karierze. Nadchodząca rywalizacja z Napoli będzie z kolei pierwszym meczem Barcelony pod jego wodzą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

"Na stadionie Napoli Xavi zaprezentował najlepszą wersję swojego zespołu. Barcelona wyraźnie dominowała i wygrała 4:2 po bramkach Jordiego Alby, Frenkiego de Jonga, Gerarda Pique i Pierre'a-Emericka Aubameyanga" - tak "Sport" opisał rewanżowe starcie między oboma zespołami. Co znamienne, to w Barcelonie nie gra już trzech z czterech strzelców bramek z tamtego spotkania. Pozostał tylko holenderski pomocnik.

Jednocześnie w gazecie podkreślono, że tamte Napoli, chociaż miało już Victora Osimhena, to było ciągle w budowie. Dopiero kilka miesięcy później do zespołu dołączył Chwicza Kwaracchelia, który stworzył z nigeryjskim napastnikiem zabójczy duet, przykładając się tym samym do wywalczenia mistrzostwa Włoch w poprzednich rozgrywkach Serie A.

Obecnie jednak oba zespoły są w zupełnie innym miejscu. W poprzednim sezonie Barcelona oraz Napoli sięgały po krajowe mistrzostwo, a teraz tracą sporo do liderów swoich rozgrywek i ciągle szukają formy sprzed kilku miesięcy.