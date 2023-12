Piłkarz Legii reaguje na losowanie LKE. Nie ma wątpliwości

Legia Warszawa wywalczyła awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy po wygranej 2:0 nad AZ Alkmaar w ostatniej kolejce fazy grupowej. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zajął drugie miejsce w grupie E, tuż za Aston Villą, więc trafił do 1/16 finału, gdzie zagra z jednym ze "spadkowiczów" z Ligi Europy (tj. drużyną, która w grupie LE zajęła trzecie miejsce). Legia trafiła na Molde FK, które zajęło piąte miejsce w minionym sezonie ligi norweskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Wśród ekspertów panował optymizm, co do wyniku losowania i najbliższego rywala Legii w Europie. "Świetne losowanie Legii. Molde to drugi najłatwiejszy możliwy rywal" - mogliśmy przeczytać na platformie X.

Piłkarz Legii zadowolony po losowaniu LKE. "To będzie nasza przewaga"

Patryk Kun był gościem "Meczyków" po losowaniu par 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Wahadłowy Legii uważa, że stołeczny klub trafił na dość przystępnego rywala. - Można było trafić gorzej, bo był Ajax czy Real Betis, które są z mocniejszych lig, ale wydaje mi się, że trafiliśmy na solidny zespół z ligi norweskiej. Też nie będzie łatwo, ale Molde jest w naszym zasięgu - powiedział. Molde w momencie dwumeczu będzie na początku sezonu. - To będzie nasza przewaga. My rozpoczynamy walkę w eliminacjach europejskich pucharów przed sezonem i różnie to wyglądało. Sparingi nigdy nie zastąpią meczu o stawkę - dodaje Kun.

Pierwszy mecz odbędzie się w Norwegii na sztucznej murawie, natomiast rewanż będzie rozegrany tydzień później w Warszawie. Sztuczna nawierzchnia, zdaniem Kuna, nie będzie dla Legii problemem. - Na pewno będzie różnica w poruszaniu się piłki i szybkości na tej nawierzchni, ale myślę, że tuż przed spotkaniem będziemy trenować na sztucznej murawie, żeby się trochę przyzwyczaić. A drugi mecz przeważnie jest decydujący, więc przed naszą publicznością z pewnością będzie łatwiej - dodał wahadłowy Legii.

Liga Konferencji Europy. Kiedy kolejne mecze Legii Warszawa w Europie?

Pierwszy mecz między Molde a Legią Warszawa odbędzie się w czwartek 15 lutego w Norwegii. Tydzień później oba zespoły spotkają się w rewanżu w Warszawie. Losowanie par 1/8 finału Ligi Konferencji Europy odbędzie się w piątek 23 lutego, a mecze w kolejnej fazie będą rozegrane odpowiednio 7 i 14 marca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Legii w LKE w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.