Raków pod ścianą. Tak wygląda tabela Ligi Europy [TABELA]

Raków Częstochowa nie liczy się już w walce o awans ani do 1/8, ani do 1/16 finału Ligi Europy. Czwartkowa porażka na Estadio Jose Alvalade ze Sportingiem Lizbona oznacza, że sytuacja polskiego klubu jest wręcz dramatyczna. Mimo to piłkarze Dawida Szwargi nadal mają, o co grać.

Raków nie zagra na wiosnę w Lidze Europy. Koniec marzeń

Mistrzowie Polski przez fatalne błędy sprokurowali dwa rzuty karne i ostatecznie przegrali 1:2. W tym samym czasie Atalanta Bergamo skromnie pokonała Sturm Graz 1:0. Jedyną bramkę w 50. minucie strzelił Berat Djimsiti.

Tym samym jedynym punktem wywalczonym przez Raków pozostaje ten sprzed dwóch tygodni z pierwszego meczu ze Sportingiem. Wówczas w Sosnowcu padł remis 1:1. Wcześniej zaś klub spod Jasnej Góry przegrywał 0:2 z Atalantą Bergamo i 0:1 ze Sturmem Graz. Do końca rozgrywek grupowych pozostały dwie kolejki i już wiadomo, że po ich zakończeniu Rakowa w Lidze Europy nie będziemy już oglądać.

Trudna sytuacja Rakowa w tabeli Ligi Europy. Ostatnia deska ratunku

Liderem tabeli grupy D jest obecnie Atalanta Bergamo. Włosi na koncie mają 10 punktów. Raków nie ma już szans odrobić do nich strat. Podobnie sytuacja wygląda w kontekście drugiego miejsca, dającego prawo gry w 1/16 finału. To z siedmioma punktami zajmuje Sporting Lizbona. Mistrzowie Polski teoretycznie mogą się z nim zrównać punktami, ale ze względu na niekorzystny bilans w bezpośrednich meczach, wyżej i tak będą Portugalczycy.

Jedyne, o co gra w tym momencie Raków, to ewentualne przejście do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Do tego potrzebne jest zajęcie trzeciego miejsca w grupie. Na ten moment zajmuje je Sturm Graz, który zgromadził cztery punkty. Prawdopodobnie decydujące okaże się bezpośrednie starcie między tymi zespołami. Dojdzie do niego 30 listopada o godz. 18:45. Raków będzie potrzebował tylko zwycięstwa. Z kolei Austriacy wciąż liczą się w grze o drugie miejsce.

