Katastrofalny ruch Barcelony. A on strzela lepiej od Lewandowskiego

Robert Lewandowski od dłuższego czasu znajduje się pod ostrzałem hiszpańskich mediów i kibiców. Teraz przeżywa kolejny kryzys formy i jego seria spotkań bez gola trwa już od sześciu meczów. Ostatnią bramkę zdobył 23 września w meczu ligowym z Celtą Vigo (3:2). Wtedy ustrzelił dublet.

Ansu Fati z kolejną bramką dla Brighton. Ostatnio jest lepszy od Roberta Lewandowskiego

Nie tylko kapitan reprezentacji Polski jest w słabej formie. Cała FC Barcelona nie gra najlepiej. Piłkarze mistrzów Hiszpanii prezentują nudny i przewidywalny futbol, co na szczęście dla kibiców nie ma jeszcze wielkiego przełożenia na wyniki. Tymczasem do dawnych, lepszych czasów próbuje wrócić Ansu Fati, który bez większego żalu został oddany na wypożyczenie do Brighton. Plotki mówiły, że pośredni udział w jego odejściu miał Robert Lewandowski. 21-letni piłkarz w ostatnim czasie może pochwalić się tym, że... jest w znacznie lepszej formie od Polaka.

Fati powoli przebija do składu Brighton. Od kiedy trafił do zespołu, strzelił już cztery gole. Dwa w Premier League (1:6 z Aston Villą i 1:2 z Manchesterem City) i dwa w Lidze Europy (dwukrotnie w wygranych 2:0 z Ajaxem). Wszystkie już po tym, jak "zablokował się" Robert Lewandowski. Czwartą bramkę Fati zdobył w czwartek 9 listopada w meczu z Ajaxem. Do tego dołożył też asystę i był zdecydowanie najlepszym piłkarzem Brighton w tym spotkaniu. Dzięki temu obecnie Fati w europejskich pucharach strzelił więcej bramek od kapitana reprezentacji Polski.

"Ansu Fati dzisiaj z kolejnym golem i asystą dla Brighton przeciwko Ajaxowi... oznacza to, że na razie ma cztery gole i asystę w mniej niż 600 minut w Brighton" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano.

Kibice Barcelony mają powody do zadowolenia, bo Fati na wypożyczeniu radzi sobie coraz lepiej. Na razie rzadko kiedy zaczyna grę od pierwszej minuty, ale nawet wchodząc z ławki, pokazuje ogromne umiejętności. Jeżeli będą omijać go kontuzje, przez które stracił łącznie kilkadziesiąt spotkań w barwach mistrzów Hiszpanii, to wciąż może czekać go wielka kariera. Taki zawodnik na pewno przydałby się dzisiejszej Barcelonie, która gra nudny, przewidywalny futbol i ma ogromne problemy pod bramką rywali.