Boniek zobaczył, jak zagrała Legia. Wystarczyły cztery słowa

Legia rozpoczęła starcie z mistrzem Bośni i Hercegowiny w teoretycznie najmocniejszym zestawieniu, mimo że trener Kosta Runjaić postanowił dać szansę bramkarzowi Dominikowi Hładunowi. Linię obrony stworzyli za to Pankov, Augustyniak i Kapuadi, a w ataku obok Tomasa Pekharta znaleźli się Josue oraz Ernest Muci. Można powiedzieć, że podstawowy skład zapewnił Legii zwycięstwo, ponieważ dwie zdobyte w pierwszej połowie bramki zadecydowały o końcowym wyniku.

Eksperci napisali wprost, co sądzą o zwycięstwie Legii. Jedna rzecz rzuca się w oczy

Piłkarze Kosty Runjaicia trafili do siatki po raz pierwszy już w 14. minucie, kiedy zamieszanie po rzucie rożnym wykorzystał Rafał Augustyniak, strzelając pięknego gola z woleja. Niedługo później rzut karny podyktowany za faul na Patryku Kunie sfinalizował Josue, ostatecznie ustalając wynik spotkania. Od samego początku Legia kontrolowała wydarzenia na murawie, co zaskoczyło ekspertów, którzy byli do tej pory przyzwyczajeni do niezwykle ofensywnego stylu gry zespołu.

"Piłkarsko różnica klas, ale Legia bardzo solidnie wybiegała ten mecz. Doskok, aktywna obrona i szef Kapuadi. Ozdobą meczu nie strzał, nie gol, a akcja poprzedzająca pudło Wszołka. Fajnie oglądać tak grający klub z Polski w Europie" - przekazał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl

"Legia na luzie, choć chyba nie musiała ani jednej składnej akcji skonstruować. Ale jak ten Zrinjski odkręcił 0:3 z AZ na 4:3 pozostanie niezbadaną tajemnicą" - stwierdził dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn. "Imponująco dojrzała była dzisiaj Legia. Spokój w obronie nie do poznania w porównaniu do wszystkich poprzednich meczów w Europie. Najlepszy mecz Steve'a Kapuadiego po transferze" - napisał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

"Legia Warszawa dobrze, mądrze i skutecznie. Brawo" - podsumował Zbigniew Boniek.

"Legia Warszawa dobrze, mądrze i skutecznie. Brawo" - podsumował Zbigniew Boniek. "Nie wiem, czy to Zrinjski dzisiaj tak słaby, czy Legia tak mocna. A może to i to? Dzisiaj dwie albo trzy klasy różnicy, a przynajmniej taki odbiór miałem z trybun. Oni przecież wygrali u siebie z Alkmaar i niemal zremisowali na wyjeździe z Aston Villą, trudno to zrozumieć" - stwierdził Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl.

"Po raz kolejny Jacek Laskowski zapewnia Legii Warszawa zwycięstwo i wyjście z grupy jest na wyciągnięcie ręki. Wielkie gratulacje dla całego Klubu. Jutro trzeba się zastanowić, kogo wyślemy do Birmingham… Co myślicie?" - napisał Sebastian Staszewski.

"Ciekawostka: w dzisiejszym meczu Legia Warszawa zachowała pierwsze czyste konto w tej edycji Ligi Konferencji. Trochę trzeba było czekać" - przekazał Jakub Kowalewicz z Radia Gol.

"Wiem, że Zrinjski już raz dokonał cudów w tym sezonie, ale jak śpiewała Sanah "nic dwa razy się nie zdarza". Słabiuteńki występ do tej pory. Legia ma wszystko pod kontrolą" - podsumował dziennikarz TVP Sport Bartosz Wieczorek.

"9 punktów po 4 kolejkach. Legia o krok od fazy pucharowej Ligi Konferencji. (...) Były mikro momenty dekoncentracji, ale poza tym naprawdę solidny mecz pod znakiem neutralizacji rywala. Zrinjski bez groźnych okazji. Zmusili rywala do biegania, mądrze zmieniali centrum gry, grali odpowiedzialnie, a stoperzy byli kapitalni w pojedynkach. Legia jest lepsza, ale to zawsze trzeba udowodnić. Szacuneczek za taką grę w Europie" - przekazał Dominik Piechota z Kanału Sportowego.

Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła prowadzenie w grupie E i nie straci go nawet jeśli Aston Villa pokona AZ Alkmaar. Jej kolejne starcie w LKE odbędzie się 30 listopada, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Aston Villą. 14 grudnia czeka ją ostatnie starcie fazy grupowej z AZ Alkmaar.