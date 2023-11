Niesamowity gol Polaka w LKE! Wow! Wypuścił "rakietę" [WIDEO]

Jakub Piotrowski znajdował się w doskonałej formie przed październikowym zgrupowaniem reprezentacji Polski, czym dał sygnał nowemu selekcjonerowi, że jest gotowy pomóc kadrze. I tak się stało, ponieważ Michał Probierz zaprosił go na zgrupowanie, a nawet wpuścił go na boisko w wygranym starciu z Wyspami Owczymi (2:0). I choć ostatnio pomocnik spisywał się nieco gorzej, to właśnie po raz kolejny przypomniał o sobie.

Co za gol Jakuba Piotrowskiego. Polak huknął dosłownie jak z armaty

Selekcjoner naszej kadry obserwował ostatnio niektórych środkowych pomocników, a w tym gronie znaleźli się choćby Mateusz Łęgowski, Kacper Kozłowski czy Szymon Żurkowski. Najprawdopodobniej na kolejne powołania mogą liczyć za to Bartosz Slisz oraz Damian Szymański. Probierz niewątpliwie wciąż szuka optymalnej kadry, a Piotrowski mógł właśnie zapewnić sobie udział w listopadowym zgrupowaniu.

26-latek rozpoczął w podstawowym składzie czwartkowe spotkanie LKE z Fenerbahce i po niespełna 20 minutach wpisał się na listę strzelców. Zrobił to jednak w niesamowity sposób, ponieważ oddalony o kilkadziesiąt metrów od bramki kierunkowo przyjął podanie od partnera, a następnie bardzo mocno uderzył futbolówkę, która wpadła do bramki rywala. Bramkarz Dominik Livaković nawet nie drgnął, bezradnie spoglądając na wpadającą do siatki futbolówkę.

Łudogorec prowadził do przerwy 1:0, ale wciąż mecz pozostaje otwarty, zwłaszcza że na ławce rezerwowych znajduje się gwiazdor tureckiego zespołu Sebastian Szymański. Przed dwoma tygodniami w Stambule gospodarze pewnie pokonali mistrza Bułgarii 3:1, dlatego z pewnością będą chcieli odwrócić losy starcia.

Tuż po zakończeniu czwartkowych spotkań LKE selekcjoner Michał Probierz ogłosi listę powołanych na listopadowe mecze z Czechami (17.11) oraz Łotwą (21.11).