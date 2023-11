Tak wygląda tabela po meczu Legii w Lidze Konferencji. Ależ widok! [TABELA]

Legia Warszawa pokonała Zrinjski Mostar w czwartym spotkaniu fazy grupowej LKE 2:0. Od samego początku wicemistrzowie Polski kontrowali mecz i nie pozwolili rywalowi zagrozić bramce Dominika Hładuna. Tym samym odnieśli już trzecie zwycięstwo w grupie E i są niezwykle blisko awansu do fazy pucharowej. Jeśli utrzymają taką formę, to mogą wywalczyć promocję nawet do 1/8 finału. Tak obecnie wygląda tabela grupy E.

