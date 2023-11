Lider kadry U-17 mówi, co dzieje się w drużynie po wybuchu afery alkoholowej

Od poniedziałku reprezentacja Polski do lat 17 znajduje się na pierwszych stronach wszystkich polskich gazet. Wszystko przez czterech piłkarzy, którzy nie dość, że późnym wieczorem niepostrzeżenie wymknęli się z hotelu, to zostali znalezieni pod wpływem alkoholu. Nastolatkowie błyskawicznie zostali wyrzuceni ze zgrupowania, a niewiele brakowało, a mogliby ponieść dużo większe konsekwencje. - Jeżeli tak rozrabiali, że już nawet krew się lała, to policja by tam wkroczyła i by byli deportowani - powiedziała konsul honorowa Maria Jolanta Pawłowska-Budiman.

Lider reprezentacji U-17 wypowiedział się o aferze alkoholowej. "Musimy się wziąć w garść"

Wykluczenie zawodników spowodowało duży problem dla selekcjonera Marcina Włodarskiego, któremu w odwodzie pozostało zaledwie 17 graczy, z czego trzech bramkarzy. Aby ratować sytuację, do Indonezji udali się prezes oraz dyrektor generalny PZPN, którzy mieli rzekomo rozmawiać z władzami FIFA o możliwości dowołania innych zawodników. Media uważają, że organizacja podjęła już nawet konkretną decyzję.

Mimo że na naszą młodzieżówkę spadła duża krytyka, to pozostali zawodnicy zamierzają walczyć o jak najlepszy rezultat na mundialu. - Tak naprawdę już o tym nie rozmawiamy. Mecz jest już za chwilę i skupiamy się tylko na nim. Tamte sprawy musimy odstawić na bok i skoncentrować się na turnieju. To nie jest zależne od nas, więc nie możemy już narzekać. To nie jest ten moment, musimy się wziąć w garść i trenować - powiedział jeden z liderów naszej kadry Jakub Krzyżanowski dla TVP Sport.

Już w najbliższą sobotę 11 listopada piłkarze Włodarskiego zainaugurują prestiżowy turniej starciem z Japonią. Nie ma wątpliwości, że pierwsze spotkanie może znacząco wpłynąć na całe rozgrywki grupowe. - Tak jak tutaj rozmawiam z kolegami, to czuć, że wszyscy są bardzo zmotywowani na ten mecz i chcą pokazać się z najlepszej strony. Nie będą chcieli zostawić nawet centymetra na boisku. Chcemy pokazać na boisku, że jesteśmy jednością - stwierdził.

Obrońca Wisły Kraków wie, że indonezyjskie wydarzenie może być ważnym krokiem w kierunku dużej europejskiej piłki. Jego umiejętnościami były już zainteresowane m.in. Bologna FC czy Club Brugge, ale niewykluczone, że po dobrych MŚ zgłosi się po niego jeszcze większy klub.

- Najważniejsze jest chyba to, żeby się dobrze zaprezentować na tym mundialu, bo to jest okno na cały świat. Jeśli chodzi o wyniki, to wydaje mi się, że stać nas na wyjście z grupy i powalczenie o coś więcej. Wyjście z grupy to cel minimum - podsumował.