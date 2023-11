Kiedy gra Raków w LE? O której dzisiaj Sporting - Raków? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK MECZU]

W ostatnim rozgrywanym meczu Raków Częstochowa wygrał u siebie z Zagłębiem Lubin aż 5:0, przez co można przypuszczać, że piłkarze Dawida Szwargi są w świetnej formie. Na listę strzelców wpisywali się m.in. John Yeboah oraz Sonny Kittel, czyli nowe gwiazdy, które dołączyły do zespołu podczas ostatniego okna transferowego. Do tej pory wspomniani piłkarze spisywali się znacznie poniżej oczekiwań, jednak być może obfite zwycięstwo pozytywnie wpłynie na ich dyspozycję.

Liga Europy. Sporting Lizbona - Raków Częstochowa. Kiedy gra Raków?

W czwartek 26 października obie drużyny w Sosnowcu (tymczasowym stadionie Rakowa na europejskie puchary - red.) zmierzyły się w trzeciej kolejce Ligi Konferencji Europy. Wówczas goście już od 8. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce, którą za brutalny faul otrzymał Viktor Gyokeres. Wydawało się, że jest to idealny scenariusz dla drużyny z Częstochowa, która praktycznie przez cały mecz grała w przewadze jednego zawodnika.

Niestety to Sporting zaledwie sześć minut po czerwonej kartce wyszedł na prowadzenie po bramce ze stałego fragmentu gry, a Raków aż do końcówki drugiej połowy nie potrafił doprowadzić do wyrównania. Dopiero w 79. minucie bramkę dla mistrzów Polski zdobył Fabian Piasecki. W ostatnich fragmentach spotkania drużyna Szwargi znacząco podkręciła tempo, jednak na strzelenie zwycięskiego gola już nie wystarczyło czasu.

Remis ze Sportingiem Lizbona to pierwsze punkty dla Rakowa w fazie grupowej europejskich pucharów, a gol Piaseckiego pierwszą strzeloną bramką. Obecnie polska drużyna z jednym oczkiem na koncie zamyka tabelę grupy A, w której pierwsza jest Atalanta, drugi Sporting a trzeci Sturm Graz. Gdyby dziś Raków Częstochowa przegrał kolejny mecz, awans do fazy pucharowej będzie już praktycznie nierealny.

O której dziś gra Raków Częstochowa? Kiedy mecz Sporting - Raków? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM, WYNIK MECZU]

Mecz Sporting Lizbona - Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek 9 listopada o godz. 21:00 w Lizbonie. Spotkanie można obejrzeć na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie tvpsport.pl. Oprócz tego mecz jest dostępny również na platformie Viaplay po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.