Parodia. Takie rzeczy tylko w Polsce. Aż się wierzyć nie chce [WIDEO]

Niedzielny mecz chrzanowskiej A Klasy pomiędzy SPRiN-em Regulice a Fablokiem Chrzanów był kuriozalny. Odbywał się na przemoczonym do cna boisku, przez co zawodnikom bardzo trudno się grało. Nie może dziwić, że w takich warunkach padł bezbramkowy remis, natomiast sędzia pokazał aż 17 kartek - 14 żółtych i trzy czerwone.

REKLAMA

Zobacz wideo Zatrważające sygnały z polskich lig. "Nie nadążam"

Mecz "na wodzie" w polskiej A Klasie. Niezrozumiała decyzja. "Zależało mu"

Nagranie z meczu "na wodzie" zamieścił w mediach społecznościowych Fabloku, a komentarze były w zasadzie jednoznaczne. "Szok, że sędzia dopuścił do rozegrania ten mecz. On nie powinien się odbyć", "Sędzia do zwolnienia", "Jak do tego doszło, nie wiem..." - to tylko niektóre z nich.

Problem z zalanym boiskiem Regulic nie jest niczym nowym - już wcześniej z tego powodu przełożono dwa spotkania. Wiele wskazywało na to, że stanie się to po raz trzeci. - Praktycznie wszyscy byli pewni, że sędzia odwoła mecz, skoro dwa razy już taka decyzja była podejmowana. Tym bardziej że mówiliśmy, że nie chcemy grać. Chłopaki bali się o swoje zdrowie. Zresztą z tego co wiem, kierownik Regulic przed meczem też powiedział, że nie chcą grać - powiedział Marcin Korzeniowski, kierownik Fabloku, w rozmowie z goal.pl.

Wszystko zmieniło się za sprawą interwencji wieloletniego działacza Regulic. Ten zaczął narzekać, że w przypadku przełożenia spotkania jego drużyna będzie miała napięty terminarz. Choć z relacji Korzeniowskiego wynika, że o porozumienie było trudno i mogło chodzić o co innego. - Zaproponowaliśmy, że zagramy w środku tygodnia, to odpowiedział, że nie zbierze zawodników. Kolejna propozycja z naszej strony: grajmy na wiosnę. Prawda jest taka, że zależało mu na grze w takich warunkach, bo wiedział, że dla nich to jedyna szansa na urwanie nam punktów - ocenił. Fablok jest liderem tabeli, Regulice są przedostatnie.

Piłkarze odczuli skutki "meczu na wodzie" w A Klasie. "Następnego dnia kilku nie poszło do pracy"

Decydujący głos w tej sprawie miał sędzia główny, który czekał z podjęciem decyzji. Mimo że piłka stawała na boisku, to ostatecznie mecz się odbył. Bardzo ucierpiał na tym poziom sportowy, ale na szczęście nie piłkarze. - Nikomu się nic poważnego nie stało, choć słyszałem, że ktoś z Regulic faktycznie skończył mecz z kontuzją. Nie wnikałem, o co dokładnie chodzi. U nas kilku chłopaków nie poszło następnego dnia do pracy, ale co się dziwić, jak po paru minutach byli przemoknięci - podsumował kierownik Fabloku.