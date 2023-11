Miazga w Lidze Mistrzów. Wystarczyło 15 minut. Koniec marzeń [WIDEO]

Real Sociedad nie zatrzymuje się w tej edycji Ligi Mistrzów. Ekipa z Hiszpanii wciąż pozostaje niepokonana i wyrasta na absolutną rewelację rozgrywek. W środę już na samym początku meczu dała srogą lekcję ćwierćfinaliście poprzedniej edycji Benfice Lizbona. Ostatecznie wygrała 3:1, ale mogło być zdecydowanie wyżej.

Otwarcie marzeń. Real Sociedad przejechał się po Benfice. Gol za golem

Gospodarze nie zamierzali czekać i od razu wzięli się za strzelanie. Już w szóstej minucie objęli prowadzenie. Akcję skrzydłem przeprowadził Kubo, zagrał do Andera Barrenetxei, ale jego dośrodkowanie wybili obrońcy Benfiki. Piłkę zgarnął jednak Aihen Munoz, zagrał wysokim kozłem przed bramkę, a tam znalazł się Mikel Merino i głową wpakował ją do siatki. Minęło raptem pięć minut, a Real Sociedad podwyższył na 2:0. Fatalnie w środku pola zachował się Florentino. Podał do tyłu, ale zamiast do kolegów piłka trafiła do Mikela Oyarzabala. 26-latek znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i z zimną krwią to wykorzystał.

Po pierwszym kwadransie mogło być już 3:0. Mikel Merino dostał długie podanie w pole karne z rzutu wolnego, ograł bramkarza i trafił do pustej bramki. Sędzia dopatrzył się jednak zagrania ręką i po analizie VAR gola anulował. To jednak piłkarzom Imanola Alguacila nie przeszkodziło. Chwilę później Merino podał do Barrenetxei, ten wpadł w pole karne, zwiódł obrońcę i przepięknie przymierzył w samo okienko.

Niewiele brakowało, a po 30 minutach byłoby 4:0, ale Real Sociedad zmarnował wyborną sytuację. Otamendi faulował w polu karnym Barrenetxeę i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do karnego podszedł Brais Mendez, ale trafił w słupek. Po jednostronnej pierwszej połowie było 3:0 i był to najniższy wymiar kary.

Real Sociedad niepokonany. Spokojna druga połowa. Benfica za burtą

Wydawało się, że mecz jest już rozstrzygnięty, ale tuż po zmianie stron Benfica wyraźnie chciała temu zaprzeczyć. Już po czterech minutach Cabral odebrał piłkę tuż przed polem karnym Realu Sociedad i podał do boku, do Otamendiego. Argentyński obrońca zachował się jak rasowy skrzydłowy i umiejętnie wyłożył do Rafy Silvy, a ten z bliskiej odległości pokonał Alexa Remiro.

Gracze w San Sebastian opanowali jednak sytuację. Kontrolowali grę, ale parli już tak do przodu. Najlepszą okazję do podwyższenia wyniku miał Martin Zubimendi, ale minimalnie chybił. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem 3:1.

Dzięki zwycięstwu Real Sociedad po czterech meczach prowadzi w tabeli grupy D. Ma w dorobku 10 punktów - o trzy więcej niż Inter Mediolan, który zmierzy się o 21:00 z RB Salzburg. Zwycięstwo Interu da Realowi awans do 1/8 finału. Benfica wciąż ma zero punktów i straciła szanse na wyjście z grupy.