Ekspert mówi nam, kto zagrozi Idze Świątek. Jedno nazwisko. "Gigantyczne umiejętności"

W poniedziałek w Cancun Iga Świątek wygrała 6:1, 6:0 z Jessiką Pegulą w finale WTA Finals. To był ostatni mecz 22-letniej Polki w tym sezonie.

Rok 2023 Świątek skończyła z sześcioma tytułami (w tym wielkoszlemowym Roland Garros), z 68 meczami wygranymi i z tylko 11 przegranymi. Końcówka w wykonaniu Igi była popisowa - pokonując Arynę Sabalenkę w półfinale WTA Finals (6:3, 6:2) i następnie Pegulę w finale - Świątek przesunęła się z drugiego na pierwsze miejsce w rankingu WTA.

Polka była światową numer jeden od 4 kwietnia 2022 r. do 11 września 2023 - nieprzerwanie przez 75 tygodni. Od 11 września do 6 listopada panowała Sabalenka, a więc Świątek odzyskała pierwsze miejsce po zaledwie ośmiu tygodniach.

Świątek jest dziś bezsprzecznie najlepszą tenisistką świata. Już drugi rok z rzędu kończy jako numer jeden, przez dwa sezony zdobyła 14 tytułów WTA, w tym trzy wielkoszlemowe (w całej karierze ma już 17 tytułów, w tym cztery wielkoszlemowe). W 2022 i 2023 r. w sumie Iga wygrała aż 135 meczów, a przegrała zaledwie 20 (2022 rok: 67-9, 2023 rok: 68-11). To są wyniki rzadko spotykane we współczesnym tenisie. A że Iga wygrywa, dając koncerty gry, to już zaczynamy odliczanie do startu nowego sezonu i zastanawiamy się, co zobaczymy po niespełna dwumiesięcznej przerwie.

Łukasz Jachimiak: Stawiam tezę i chcę wiedzieć, co ty na to: Iga Świątek właśnie wygrała najtrudniejszy turniej w karierze. Argumentacja: oczywiście to imprezy wielkoszlemowe mają najwyższą rangę, ale w żadnej z nich nie gra się z przeciwniczkami wyłącznie ze światowego top 8. W Cancun Iga wygrała z numerem 1 (Sabalenka), numerem 3 (Gauff), numerem 5 (Pegula), numerem 6 (Jabeur) i numerem 7 (Vondrousova). A w tych pięciu meczach z innymi gwiazdami straciła tylko 20 gemów, co jest spektakularnym rekordem.

Marek Furjan: To jest teza bardzo ciekawa, ale nie patrzyłem na sukces Igi z tej strony i nie umiem jednoznacznie się z tobą zgodzić albo nie zgodzić. Rzeczywiście WTA Finals to specyficzny format, z tenisistkami wyłącznie najwyżej notowanymi. Z drugiej strony moment w sezonie i te meksykańskie warunki spowodowały, że nie wszystkie z tych ośmiu tenisistek były gotowe do gry na najwyższym poziomie. Trzeba uczciwie powiedzieć, że Jelena Rybakina, Marketa Vondrousova i Ons Jabeur nie zagrały w Cancun swojego znakomitego tenisa.

Ale rozumiem, co masz na myśli i zgadzam się, że sukces Igi jest imponujący pod względem liczb, pod względem skali dominacji i pod względem tego, co się działo przez te dziewięć dni. Iga rozgrywała zupełnie różne mecze, z tenisistkami, które prezentują różne style, które grają na przykład lewą ręką jak Vondrousova, płasko uderzają jak Pegula, grają kombinacyjnie jak Jabeur i mają potężne, piekielne atuty jak Sabalenka. Iga na wszystko miała odpowiedź. Również na to, że te mecze były przerywane, grane w deszczu i w okropnym wietrze. Aż trudno objąć rozumem, jak bardzo Iga wyprzedziła pozostałe uczestniczki WTA Finals. A warto pamiętać, że na początku jej pierwszego meczu, z Vondrousovą, nie byliśmy spokojni. Natomiast ona od stanu 2:5 wgrała się w te warunki i już do końca turnieju dojechała, będąc tenisistką zdecydowanie lepszą od wszystkich pozostałych.

Nie masz wrażenia, że swój pierwszy mecz Świątek zaczęła tak, jakby kończyła trening mający pozwolić jej właśnie wgrać się w kort, który organizatorzy udostępnili dopiero dzień przed startem turnieju? Absolutnie nie twierdzę, że Iga Vondrousovą potraktowała luźno, ale widząc, jak ona przegrywa 2:5, a i tak dalej robi swoje, jak wciąż próbuje tego, co początkowo nie wychodziło, odniosłem wrażenie, że Iga nie zmienia planu, nie panikuje, tylko ma w sobie przekonanie, że już za chwilę zacznie jej wychodzić to, co ma w założeniach. I zaczęło.

- To prawda. Być może Iga miała ten spokój dzięki temu, że turniej zaczął się od rozgrywek grupowych. W nich nawet jedno niepowodzenie niczego nie przekreśla. Ale tenisistka tak doświadczona jak Iga ma świadomość, jak długi jest nawet pojedynczy mecz tenisowy. Ona wie, że nie zawsze ma znaczenie, kto pierwszy przełamie rywalkę i co się wydarzy na początku. Mając taką skalę możliwości i umiejętności jak Iga Świątek, po prostu wie się, że zawsze ma się możliwość powrotu, odrobienia strat. Vondrousova prowadziła nie dlatego, że grała kosmicznie, tylko dlatego, że Iga słabo zaczęła mecz. A gdy Iga osiągnęła swój dobry poziom, to kilkadziesiąt minut później całkiem zapomnieliśmy o początkowych kłopotach. Szczyt Igi jest niedostępny dla większości uczestniczek tych WTA Finals.

Szczyt Igi to poziom niedostępny dla większości rywalek czy dla wszystkich rywalek? Przed finałem z Jessiką Pegulą powszechnie mówiono, że to będzie okropnie trudny mecz, a skończyło się 6:1, 6:0. Przed półfinałem z Aryną Sabalenką też obawialiśmy się, co będzie, a było 6:3, 6:2.

- Zatrzymajmy się przy Peguli. Ona nie ma takiej amplitudy możliwości jak Iga. Pegula nie zejdzie poniżej pewnego poziomu i zasłużenie mówimy o niej "solidna", "bardzo dobra" itd., ale w finale było widać, że solidność to za mało do wygrywania z Igą w meczach o tytuły. Pegula była wręcz zjawiskowa we wcześniejszych meczach WTA Finals, a nie tylko solidna czy bardzo dobra, natomiast Iga nawet na moment nie wpuściła jej do finałowego meczu. Amerykanka wygrała grupę, która nazywała się Bacalar, a to jest miasto na Jukatanie, gdzie rozgrywano turniej, i nazwa tego miasta znaczy tyle co "Wśród trzcin" - muszę powiedzieć, że Iga z tych trzcin w ogóle nie pozwoliła jej wypłynąć.

Właśnie o to pytam - czy nie jest tak, że Iga w swoim szczycie jest po prostu nieosiągalna dla wszystkich innych tenisistek? I dodam jeszcze jedno - gdy w ubiegłym roku Świątek notowała tę superserię 37 wygranych meczów z rzędu, to mówiono, że poziom jest słaby, że nie ma rywalek. W 2023 roku te rywalki ewidentnie podniosły swój poziom, a i tak na koniec zobaczyliśmy popis naszej numer 1.

- Dziś na pewno nie powiem, że dla Igi nie ma rywalek, bo jedna jest. To Aryna Sabalenka. Jej Iga też odebrała w WTA Finals atuty, z nią też wygrała zaskakująco wysoko. Ale Sabalenkę uważam za tenisistkę, która ma dziś gigantyczne umiejętności oraz możliwości i uważam, że ona dla Igi jest groźna w każdych okolicznościach. Oczywiście rywalki Igi zrobiły postęp. Nie tylko Sabalenka. Widoczny postęp zrobiła Coco Gauff, ten rok był dla niej spektakularny i bardzo napędził jej już i tak dobrą karierę. Dziś ona jest numerem trzy. Postęp zrobiła też Jelena Rybakina, choć o niej dużo więcej dobrego mówiliśmy w pierwszej części roku, bo w WTA Finals rozczarowała. Również dlatego, że bardzo się denerwowała poziomem organizacji turnieju.

Generalnie kilka zawodniczek bardzo się skoncentrowało na tych wszystkich negatywnych rzeczach. Absolutnie miały prawo, takie reakcje są typowo ludzkie. Ale co najmniej jedna zawodniczka znakomicie się odcięła od niepowodzeń organizacyjnych i problemów pogodowych. Iga na początku turnieju w jakiś sposób to skomentowała, ale ewidentnie miała inne cele niż walka z rzeczami, na które nie ma wpływu.

Masz jakiś pomysł albo - jeszcze lepiej - wiedzę jak Iga i jej sztab doprowadzili do tego, że w końcówce sezonu ona była pod każdym względem znakomita? Przecież gdy odpadła w czwartej rundzie US Open i straciła na rzecz Sabalenki pierwsze miejsce w rankingu WTA, to było widać, że jest w dołku. Trzy tygodnie po US Open Iga odpadła z turnieju w Tokio, wygrywając tam tylko jeden mecz, a zaledwie dziewięć dni później w cuglach wygrała turniej w Pekinie i teraz WTA Finals. Pytam: jak? Dzięki czemu?

- Na pewno zasadniczą różnicą były warunki. W Tokio jest bardzo szybki kort, a w Pekinie nawierzchnia jest dużo wolniejsza. Iga zdecydowanie woli tę drugą opcję. I na pewno to w jej odmianie odegrało dużą rolę. Ale pewnie w Japonii nie tylko tenisowe sprawy mogły się nie zgadzać. W każdym razie zobacz, o czym my rozmawiamy - o bardzo krótkim czasie, który wystarczył, żeby Iga tak dużo zmieniła. Ona nie potrzebuje wielu dni albo nawet - w mniejszej skali, wracając do meczu z Vondrousovą - wielu gemów i wielu minut, żeby odmienić swój tenis na lepsze. Ona ma tę umiejętność, którą ratuje się i w trudnych meczach, i w trudnych momentach sezonu. A przy 10 miesiącach ciągłego grania one muszą się zdarzać.

Odmiana to mało powiedziane, to była supermetamorfoza! Przypomnijmy czytelnikom: 29 września w meczu z Kudermietową w Tokio Świątek popełniła 50 niewymuszonych błędów, a 8 października w finale z Samsonową w Pekinie nie zrobiła ani jednego błędu.

- Tak, to jest spektakularne, niespotykane.

A jaki był rok 2023 w wykonaniu Igi po spektakularnym i niespotykanym roku 2022? Ja nie umiem powiedzieć "lepszy" lub "gorszy", ja te dwa sezony traktuję jako całość, jako wejście na szczyt i urządzenie się na nim.

- Wystarczy powiedzieć, że w ostatnich prawie 30 latach w kobiecym tenisie tylko dwie zawodniczki zrobiły to, co Iga rok po roku, czyli wygrały po co najmniej 65 meczów. To Jelena Janković i przed nią Martina Hingis. Oczywiście, jeśli ktoś chce koniecznie dyskutować o tym roku Igi i jej ubiegłym sezonie, to będzie przede wszystkim wskazywał na wygrane turnieje wielkoszlemowe. Natomiast musimy wierzyć tenisistom i tenisistkom, gdy mówią, że łatwiej jest wygrać wielki turniej po raz pierwszy, a trudniej to zrobić po raz kolejny, gdy już się występuje w roli faworyta, gdy już wszyscy cię dużo lepiej znają. Ja bym nie chciał sięgać po słowa "lepszy" - "gorszy", bo one by sprawiły, że ta różnica, którą chcę oddać, byłaby zbyt duża. Nie powiem, że to był sezon gorszy, bo chociaż Iga wygrała mniej turniejów wielkoszlemowych, to ja go uznaję za sezon bardzo dobry.

Popatrzmy na trofea Igi: jest wielkoszlemowe, jest za turniej rangi WTA 1000, teraz jest za wygrany masters. Poza sześcioma tytułami było prowadzenie Igi w rankingu WTA przez większość roku i teraz jest powrót na pierwsze miejsce. Lista jej sukcesów jest bardzo długa. Pewnie byśmy chcieli, żeby Iga Świątek wygrywała wszystkie turnieje, w których gra, ale to się nie udawało nikomu, bo to w tenisie nie jest możliwe. Również przez to, o czym mówiliśmy w kontekście Tokio i Pekinu - że cały czas zmieniają się warunki, piłki, że zmian jest dużo, że to wszystko wcale nie jest tak powtarzalne, jak się wydaje. W tych okolicznościach Iga wygrywa 68 meczów w roku, o jedno zwycięstwo poprawiając swój ubiegłoroczny rekord. Turniejów Iga wygrywa sześć, jest numerem jeden - efekt zdecydowanie przyszedł.

Powiedzmy też, że w każdym momencie tego roku Iga była jedną z trzech najlepszych tenisistek na świecie. Nawet gdy miała trudniejszy czas. Na początku roku była w top 3 z Sabalenką i Rybakiną, później z Sabalenką i Gauff. Nie było miesiąca, momentu, w którym Igę wyprzedziłoby 10 czy 15 zawodniczek. Ona nawet jak w pierwszej połowie roku była gorsza od Sabalenki, to popisała się fantastycznym triumfem na Roland Garros, gdzie była najlepsza już po raz trzeci, a taką powtarzalność w tenisie kobiet oglądaliśmy w ostatnich latach rzadko. Można wskazywać, że Tokio było nieudane, że pewnie na trawie Iga chciałaby zagrać jeszcze lepiej, choć była widoczna poprawa względem poprzednich sezonów, że w Australian Open najdalej z Polek doszła nie Iga, a Magda Linette. Ale to nie są rzeczy, które by podważały fakt, że rokiem 2023 Iga zdecydowanie kontynuuje to, co zaczęła robić w roku 2022. I na pewno trudno jest być tak dobrą i tak powtarzalną jak Iga Świątek.

Zastanawiam się, czy Sabalenka będzie w stanie zagrać drugi świetny sezon z rzędu. Ten miała zjawiskowy. Przecież ona nie zeszła poniżej półfinału na poziomie wielkoszlemowym i jeden turniej wielkoszlemowy wygrała. Triumf w Australian Open, półfinał Roland Garros, półfinał Wimbledonu i finał US Open to taki zestaw wyników, jaki wiele tenisistek chciałoby skompletować przez całą karierę, a Sabalenka to zrobiła w ciągu jednego roku. Ale zobaczymy, co przyniesie jej kolejny sezon. Oczekiwania zostaną tam, gdzie Sabalenka je zawiesiła, notując takie osiągnięcia. Jestem ciekaw czy ona będzie w stanie te wyniki powtórzyć. Nie będę wróżył, po prostu będę z zaciekawieniem obserwował.

Słuchając twoich wątpliwości czy Sabalenka utrzyma świetny poziom...

- Ty ich nie masz?

Nie, nie, ja się z tobą zgadzam. Natomiast słuchając jak wyrażasz wątpliwości co do Sabalenki, czuję, że nie mam żadnych wątpliwości co do Świątek. Uważam, że tenis Igi, jej mental, jej siła byka i zwinność kota, jak ją scharakteryzowali trener Tomasz Wiktorowski i Maciej Ryszczuk, który odpowiada za jej przygotowanie fizyczne - że to jest taka kombinacja, która daje gwarancję jakości. Krótko mówiąc, nie wyobrażam sobie, że po wygraniu 67 meczów w 2022 roku i 68 meczów w 2023 roku Iga w roku 2024 wygra, powiedzmy 40, a nie 60 meczów.

- Warunek jest jeden - że Iga będzie zdrowa. A generalnie jest, bo to też jest w dużej mierze część przygotowania. Ona nie przez przypadek unika kontuzji, to jest wypracowane. Do tej kombinacji, którą Iga ma dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz. Widzę, że koncentracja na tenisie jest u Igi gigantyczna. Nie wiem, czy Iga nie jest od tenisa wręcz uzależniona, nie wiem, czy ona bez tenisa potrafiłaby żyć. Jestem przekonany, że bez tenisa potrafiłaby żyć Sabalenka, jestem przekonany, że bez tenisa potrafiłaby żyć Rybakina, natomiast Igę Świątek trzeba by było o to zapytać, ale coś mi się wydaje, że po kilku dniach bez rakiety, bez wysiłku fizycznego, ona byłaby niespokojna.

Uśmiechasz się, gdy to mówisz. Rozumiem, że podkreślasz, jaką pasją Igi jest tenis, bo chyba nie masz wątpliwości, że z naprawdę szerokimi horyzontami Iga odnalazłaby się w innym życiu niż tenisowe?

- Oczywiście, że Iga jest bardzo wszechstronnie utalentowana! Ale nie wyobrażam sobie, że mogłaby zrezygnować z tenisa, oddalić się od rywalizacji, bo w niej aż się gotuje od chęci wygrywania, od intensywności, z jaką pracuje na sukcesy. Iga wygląda mi na taką osobę, która ten rytm życia tenisistki więcej niż lubi. To jest rytm życia naprawdę trudny, często okrutny, bo to są ciągłe podróże, przeloty, transfery, hotele i ja tego tenisistkom współczuję, ja sobie wyobrażam, jak trudno jest ciągle być daleko od domu aż do tego stopnia, że już trochę nie wiesz, gdzie ten twój dom tak naprawdę istnieje. Iga w tym wszystkim odnajduje się perfekcyjnie, umie z tego czerpać, może nawet jest od tego stylu życia uzależniona. Widać, że ona nie spuści nogi z gazu.

Iga nie mówi o jakichś rekordach, od niej nie słychać, że chce przebić Serenę Williams czy zbliżyć się do liczby wygranych turniejów wielkoszlemowych przez Martinę Navratilovą, bo pewnie na razie jeszcze nie wypada takich rzeczy mówić. Jeszcze różnica w liczbie trofeów i lat spędzonych na korcie jest za duża. Ale nie zdziwię się, jak za kilka lat wrócimy do takiego tematu. Bo popatrzmy w przeróżne kategorie statystyczne, w których Iga już jest bardzo wysoko. Na przykład już jest dziesiątą najdłużej panującą numer jeden w historii. Już ma cztery wygrane turnieje wielkoszlemowe, w wieku dopiero 22 lat. Jeśli zdrowie dalej będzie jej dopisywało, to o jej pasję, o ogień jestem spokojny. A o jej tenis się nie martwię, o jej przygotowanie, o tego byka i kota, które w niej są, też jestem kompletnie spokojny, że to cały czas będzie. Iga na pewno za rok czy dwa nie obrazi się na tenis. Ona ma gen wielkiego sportowca, gen zwycięzcy. To jest u niej wyczuwalne na kilometr. Ona uwielbia rywalizację, uwielbia się sprawdzać i wygrywać, dlatego będzie poprawiała kolejne rekordy. Ją poszukiwanie zwycięstw i rekordów zdecydowanie napędza. A najważniejsze jest chyba to, że Iga w tenisie, na korcie, czuje się komfortowo. Ona będąc tam, jest u siebie. A przecież u siebie chcemy być jak najdłużej.