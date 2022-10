Krychowiak dostał pytanie o koniec kariery w kadrze. Jednoznaczna odpowiedź

Grzegorz Krychowiak jest jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy reprezentacji Polski. 32-latek debiut zaliczył w 2008 roku i od tamtego czasu regularnie występuje w biało-czerwonej koszulce. Do tej pory zanotował już 93 mecze. W ostatnim czasie musi radzić sobie jednak z wielką krytyką ze strony kibiców, którzy uważają, że w meczach kadry prezentuje się poniżej oczekiwanego poziomu.

Grzegorz Krychowiak nie myśli o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. "Ten moment jest daleko"

Wielu kibiców uważa, że pomocnik powinien dać sobie spokój i zakończyć reprezentacyjną karierę. Temat ten został poruszony w trakcie programu "Po Gwizdku", w którym gościł ostatnio Krychowiak. Dziennikarz Sebastian Szymański zapytał, czy jego rozmówca faktycznie myśli o odpuszczeniu sobie gry w narodowych barwach.

- Kiedy pożegnam się z kadrą? Kiedy nadejdzie taki moment. Kiedy powiem, że mi się nie chce... Ten moment jest daleko. Wydaje mi się też, że to nie ty kończysz z reprezentacją, ale reprezentacja z tobą. Jeżeli zdrowie pozwala i trener oczekuje od ciebie gry, to jesteś na zgrupowaniu - odparł Krychowiak.

Jaki moment zatem piłkarz uważa za najlepszy na zakończenie gry w kadrze? - W pewnym momencie, kiedy jesteś główną postacią i zdajesz sobie sprawę, że ten czas na boisku jest coraz krótszy, to wydaje mi się, że trzeba powiedzieć sobie: "Dzięki panowie, dałem tej reprezentacji bardzo dużo. Ona mi dała jeszcze więcej, ale to jest odpowiedni moment". Według mnie trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny. I w ten sposób do tego podchodzę - stwierdził.

W tym momencie Grzegorz Krychowiak cieszy się grą i koncentruje tylko na jednym - jak najlepszym występie z reprezentacją na mistrzostwach świata w Katarze. - Nie zastanawiam się nad tym, kiedy zakończyć, bo czuję się bardzo dobrze w tym zespole. Zdrowie jest, awansowaliśmy na mistrzostwa świata. To są fantastyczne momenty, które się pamięta, ciężko się na nie pracowało i można teraz dać z siebie wszystko - podsumował.

Reprezentacja Polski na mundialu zmierzy się w grupie z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Nasi piłkarze pierwszy mecz rozegrają już 22 listopada, dwa dni po inauguracji turnieju. Ich pierwszymi przeciwnikami będą Meksykanie.

