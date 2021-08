Jest skład Legii Warszawa na reważ ze Slavią. Michniewicz znalazł następcę Juranovicia

Mistrzowie Polski walczą o awans do Ligi Europy. Po remisie 2:2 ze Slavią Praga, Legia musi wygrać w Warszawie, aby przejść do fazy grupowej. W Pradze gole strzelali: Alexandra Baha i Lukasa Masopusta dla Slavi, a dla Legii trafili Josip Juranović i Mahir Emreli. Tym razem powtórki nie będzie, bo Juranović został sprzedany do Celticu Glasgow. Zastąpi go Artur Jędrzejczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz o odejściu Juranovicia: To się szybko potoczyło. Odszedł z klasą

Szczególny mecz dla piłkarza Rakowa. Ale ostrzega. "To byłoby najgorsze"

Skład Legii:

Boruc - Jędrzejczyk, Nawrocki, Wieteska, Hołownia, Mladenović - Slisz, Martins - Josue, Emreli, Luquinhas

Były trener Wisły ostrzega Legię przed rewanżem. "To może być za mało"

Legia wyeliminowała Bodo/Glimt w 1. rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W kolejnej fazie poradzili sobie z Florą Tallin. Na Dinamo Zagrzeb brakowało już skuteczności, więc Legia spadła do eliminacji Ligi Europy, gdzie mierzy się właśnie ze Slavią. Remis z Czechami doprowadzi do dogrywki. Porażka oznacza spadek do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA, czyli nowych rozgrywek.

Kluczowy mecz Legii Warszawa! Gdzie i kiedy oglądać spotkanie Ligi Europy ze Slavią Praga? [TRANSMISJA]

- Slavia bardzo dobrze sobie radzi na wyjazdach i w trudnych momentach. Kilka meczów u siebie remisowała, a następnie dobrze grała na obcych stadionach. Ale i my potrafimy zagrać jeszcze lepiej niż ze Slavią w Pradze. Musimy ustrzec się prostych strat piłki. Najgroźniejszy sytuacje rywale mieli po naszych łatwych stratach - skomentował trener Czesław Michniewicz.